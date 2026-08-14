FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CRVENA LOVA /

Ogromni kapital na Anfieldu: Jedan od najbogatijih ljudi svijeta postao manjinski vlasnik Liverpoola

Ogromni kapital na Anfieldu: Jedan od najbogatijih ljudi svijeta postao manjinski vlasnik Liverpoola
×
Foto: Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia

Po navodima engleskih medija Bhatia bi trebao postati klupski dopredsjednik, a ujedno bi bio priključen Upravnom odboru

14.8.2026.
20:39
Sportski.net
Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Tvrtka Fenway Sports Group (FSG), vlasnik nogometnog giganta Liverpoola, obznanila je u petak da je postignut dogovor o prodaji oko trećine udjela kluba.

Vlasnik tog klupskog dijela postao je konzorciji koji uključuje i milijardera Jeffa Bezosa, osnivača Amazona. Vlasnik Liverpoola je obznanio da je potpisan konačni sporazum te se navodi prodaja manjinskog udjela tvrtki 1892 Holding.

Nju predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala i bivši dioničar engleskog drugoligaša Queens Park Rangersa, a u skupini ulagača nalazi se i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka.

Po navodima engleskih medija Bhatia bi trebao postati klupski dopredsjednik, a ujedno bi bio priključen Upravnom odboru.

Po posljednjim podacima spomenuti Bezos je trenutačno četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, a ovo ulaganje bit će mu prvo u koje je uključen neki sportski klub.

Liverpool je prošle sezone zauzeo peto mjesto na ljestvici Premier lige čime je osigurao nastup u Ligi prvaka.

LiverpoolJeff BezosAnfield
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike