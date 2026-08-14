Ogromni kapital na Anfieldu: Jedan od najbogatijih ljudi svijeta postao manjinski vlasnik Liverpoola

Tvrtka Fenway Sports Group (FSG), vlasnik nogometnog giganta Liverpoola, obznanila je u petak da je postignut dogovor o prodaji oko trećine udjela kluba.

Vlasnik tog klupskog dijela postao je konzorciji koji uključuje i milijardera Jeffa Bezosa, osnivača Amazona. Vlasnik Liverpoola je obznanio da je potpisan konačni sporazum te se navodi prodaja manjinskog udjela tvrtki 1892 Holding.

Nju predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala i bivši dioničar engleskog drugoligaša Queens Park Rangersa, a u skupini ulagača nalazi se i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka.

Po navodima engleskih medija Bhatia bi trebao postati klupski dopredsjednik, a ujedno bi bio priključen Upravnom odboru.

Po posljednjim podacima spomenuti Bezos je trenutačno četvrti najbogatiji čovjek na svijetu, a ovo ulaganje bit će mu prvo u koje je uključen neki sportski klub.

Liverpool je prošle sezone zauzeo peto mjesto na ljestvici Premier lige čime je osigurao nastup u Ligi prvaka.