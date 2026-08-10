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ČUDNA EKIPA /

Kako će navijači reagirati? Veliki udio u Liverpoolu kupuje jedan od najomraženijih bogataša

Kako će navijači reagirati? Veliki udio u Liverpoolu kupuje jedan od najomraženijih bogataša
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Foto: Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia

Sky News je izvijestio da konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala

10.8.2026.
16:28
Hina
Ae Cosgrove/News Images/Avalon/Profimedia
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Konzorcij koji uključuje osnivača Amazona Jeffa Bezosa blizu je dogovora o preuzimanju udjela od otprilike jedne trećine u engleskom prvoligašu Liverpoolu, pišu u ponedjeljak engleski mediji.

U skupini ulagača nalazi se i Edua​rdo Saverin, suosnivač Facebooka, navodi se u izvješćima.

Sky News je izvijestio da konzorcij predvodi Amit Bhatia, zet čeličnog magnata Lakshmija Mittala i bivši dioničar engleskog drugoligaša Queens Park Rangersa, te da bi vlasnik Liverpoola, tvrtka Fenway Sports Group (FSG), mogla objaviti dogovor već ovog tjedna.

Prema pisanju medija, ta bi investicija procijenila vrijednost kluba na približno 4,4 milijarde funti (5,9 milijardi dolara), što bi predstavljalo jednu od najvećih procjena vrijednosti ikad postignutih pri prodaji udjela u nogometnom klubu.

FSG, koji je preuzeo Liverpool 2010. godine, posljednjih je godina istraživao mogućnosti vanjskih ulaganja, Što ćeeerbedbydfbydfyd fpritom zadržavajući kontrolu nad klubom. Dogovor sklopljen uz navedenu procjenu vrijednosti naglasio bi znatan porast vrijednosti Liverpoola tijekom 16-godišnjeg razdoblja vlasništva FSG-a.

Liverpool, osvajač naslova prvaka Premier lige 2025. godine, ulazi u razdoblje tranzicije nakon odlaska menadžera Arnea Slota i egipatskog napadača Mohameda Salaha. Michael Edwards, kojem se uvelike pripisuju zasluge za izgradnju momčadi koja je 2020. godine osvojila prvi naslov prvaka Engleske za Liverpool nakon 30 godina, u srpnju je napustio dužnost izvršnog direktora za nogometne operacije u tvrtki Fenway Sports Group.

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