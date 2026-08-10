'Hrvatski Dakar' se vraća, a prizori od prije dvije godine ostavljaju bez daha

Krajem kolovoza, neukroćeni krajolici Dinarida ponovno će postati pozornica za jedan od najzahtjevnijih europskih rally raid događaja. Dinaric Rally, utrka koja testira granice izdržljivosti vozača i strojeva, održat će se od 22. do 28. kolovoza 2026. godine, sa srcem događanja u Kninu, a moći ćete sve pratiti na platformi Voyo.

Ove godine očekuje se gotovo 160 natjecatelja iz 23 zemlje svijeta, od Europe i Amerike do Australije, koji će se na svojim motociklima, quadovima i SSV vozilima suprotstaviti izazovima divljine. Ovo nije samo utrka za profesionalce, već i ultimativni izazov za amatere i avanturiste željne dokazivanja u surovom, ali i spektakularnom okruženju.

Iako je Dinaric Rally mlad, s prvim izdanjem održanim 2020. godine, brzo je stekao reputaciju vrhunski organiziranog i zahtjevnog natjecanja. Iza svega stoji sportski klub Untamed iz Zagreba, tim entuzijasta s bogatim iskustvom u off-road svijetu. Njihova strast i predanost vidljivi su u svakom detalju, od precizno izrađenih putnih knjiga do visokih sigurnosnih standarda. To uključuje profesionalni medicinski tim i Gorsku službu spašavanja, koji su prisutni duž cijele trase i spremni reagirati u svakom trenutku, osiguravajući da avantura ostane sigurna.

Za razliku od pustinjskih relija poput Dakra, koji se voze na otvorenim prostranstvima, Dinaric nudi drugačiji izazov. Ovdje dominiraju tehnički zahtjevne staze, konstantne promjene podloge i kompleksna navigacija kroz nepregledne planinske krajolike. Ta nepredvidivost privlači vozače svih profila. Pristupačnost amaterima, uz zahtjevnost koja mami profesionalce, čini ga savršenim spojem koji popularizira sport i čvrsto pozicionira Hrvatsku na svjetskoj rally-raid mapi. Mnogi ovo natjecanje zovu - Hrvatski Dakar.

Kako je to izgledalo 2024. godine, pogledajte u priloženom videu. Prizori su uistinu spektakularni i veselimo se novom izdanju.