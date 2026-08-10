Dramatični prizori: Pod ruševinama traje potraga za preživjelima nakon razornog potresa

Zapad Kolumbije danas je pogodio snažan potres u kojem je, prema zasad dostupnim informacijama, poginulo već više od 50 osoba.

Američki geološki zavod procijenio je magnitudu potresa na 7,4. Epicentar se nalazio u blizini mjesta San José del Palmar u departmanu Chocó.

Snažno podrhtavanje osjetili su stanovnici Calija, Manizalesa, Pereire i glavnog grada Bogote. U nekim su gradovima stanovnici u strahu napuštali zgrade i izlazili na ulice.

Potres je oštetio pojedine zgrade, a dijelovi zidova su se urušili. Spasilačke službe morale su evakuirati i pacijente iz nekoliko bolnica.

Kako izgledaju ulice nakon razornog potresa gdje se vodi bitka za svakog preživjelog ispod ruševina pogledajte u galeriji