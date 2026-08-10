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STRAVIČNO U KOLUMBIJI /

Dramatični prizori: Pod ruševinama traje potraga za preživjelima nakon razornog potresa

Dramatični prizori: Pod ruševinama traje potraga za preživjelima nakon razornog potresa
Foto: Joaquin SARMIENTO/AFP/Profimedia
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Zapad Kolumbije danas je pogodio snažan potres u kojem je, prema zasad dostupnim informacijama, poginulo već više od 50 osoba. 

Američki geološki zavod procijenio je magnitudu potresa na 7,4. Epicentar se nalazio u blizini mjesta San José del Palmar u departmanu Chocó.

Snažno podrhtavanje osjetili su stanovnici Calija, Manizalesa, Pereire i glavnog grada Bogote. U nekim su gradovima stanovnici u strahu napuštali zgrade i izlazili na ulice.

Potres je oštetio pojedine zgrade, a dijelovi zidova su se urušili. Spasilačke službe morale su evakuirati i pacijente iz nekoliko bolnica.

Kako izgledaju ulice nakon razornog potresa gdje se vodi bitka za svakog preživjelog ispod ruševina pogledajte u galeriji

10.8.2026.
17:48
danas.hr
Joaquin SARMIENTO/AFP/Profimedia
KolumbijaPotres
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