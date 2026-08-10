Je li ovo 20 najzgodnijih sportašica? Uspješne su na sportskim borilištima, a među njima su i dvije Hrvatice

U svijetu profesionalnog sporta, vrhunski rezultati više nisu jedino mjerilo. Današnje sportašice ne samo da pomiču granice u svojim disciplinama, već grade poslovna carstva, diktiraju modne trendove i koriste svoj utjecaj za društvene promjene. Postale su globalne ikone koje redefiniraju što znači biti moćna i uspješna žena u 21. stoljeću.

Čak i kada im mediji nameću drugačiji narativ, sportašice jasno postavljaju prioritete. Njemačku atletičarku Alicu Schmidt mediji su prozvali "najseksi sportašicom svijeta", no ona naglašava da joj je fokus isključivo na rezultatima. Surađuje s brendovima poput Pume, ali ističe kako je uspjeh na stazi primarni cilj. Time ona i njezine kolegice preuzimaju kontrolu nad vlastitom pričom, pokazujući da ih definiraju snaga, talent i poslovna oštroumnost.

Era u kojoj su sportašice bile poznate samo po medaljama je završena. Danas su poduzetnice, aktivistice i kulturni fenomeni. Svojom karizmom i odlučnošću ne osvajaju samo sportske arene, već i svijet biznisa i mode, ostavljajući neizbrisiv trag i inspirirajući nove generacije da sanjaju veće snove.

U fotogaleriji pogledajte naš izbor 20 najzgodnijih sportašica današnjice. Htjeli smo zahvatiti više sportova i više zemalja. Neke su sportašice izabrane jer osvajaju na društvenim mrežama, a neke su osobni izbor naše redakcije.