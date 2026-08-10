Ukrajinski vojnici s puškama usred Zagreba? Evo što se zapravo događa pred poznatim hotelom

Zagrepčane je u ponedjeljak poslijepodne u centru grada zatekao neobičan prizor - ispred hotela Esplanade stajali su "naoružani" muškarci u ukrajinskim vojnim uniformama.

Pored njih, ali i duž Mihanovićeve ulice, bile su pak raspoređene barikade i vreće s pijeskom.

Iako scene zvuče dramatično, razloga za brigu nema, jer je riječ o snimanju filma "Snake Island" u režiji poznatog američkog redatelja Douga Limana.

Uz njega, ispred hotela je fotografiran i dvostruki oskarovac Adrien Brody, a kasnije se tijekom dana pojavio i legendarni Sean Penn.

Radnja filma

Kako su mediji ranije objavili, film će se baviti sabotažom plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru, kojim je plin tekao iz Rusije prema Njemačkoj.

Podsjetimo, 26. rujna 2022., pola godine nakon početka rata u Ukrajini, odjeknuo je niz podvodnih eksplozija te je došlo do istjecanja plina iz tri od ukupno četiri cijevi, koje su postale neupotrebljive.

Identitet odgovornih za sabotažu i dalje je predmet spora, a sabotaža se smatra jednom od najvećih misterija rata. Njemački tužitelji optužili su bivšeg časnika ukrajinske vojske, a podaci obavještajaca ukazuju na to da je sudjelovalo više osoba. Sudeći prema sinopsisu Limanova filma, u fokusu će upravo biti tajni tim ukrajinskih ronilaca koji je stajao iza sabotaže.

"Snake Island" u aktivnoj je produkcije od prošlog mjeseca, a datum izlaska još nije poznat.