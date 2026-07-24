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OPASAN PLAN /

Bugarin uhićen u Zagrebu, policija objavila što je napravio: 'Čula sam ženski plač'

Bugarin uhićen u Zagrebu, policija objavila što je napravio: 'Čula sam ženski plač'
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Foto: Ilustracija: Matija Habljak/PIXSELL

Svojom taktikom u razdoblju od 9. do 19. srpnja uspjeli su opelješiti tri osobe

24.7.2026.
9:55
Erik Sečić
Ilustracija: Matija Habljak/PIXSELL
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Zagrebačka policija stala je na kraj 55-godišnjem državljaninu Bugarske koji je s još dvoje ljudi na prijevaru ljudima uzimao novac. 

Operirao je u ekipi s muškarcem i ženom, čiji identitet trenutačno nije poznat policiji. Sve su radili po uigranoj i već viđenoj shemi - muškarac bi telefonom zvao ljude, predstavio se kao liječnik i uvjeravao ih da je članica njihove obitelji teško ozlijeđena i u životnoj opasnosti. 

Zatim bi rekao da je potreban novac za hitnu operaciju, a kako bi scena izgledala što vjerodostojnije, osumnjičena žena tijekom poziva bi simulirala plač i zazivala upomoć. 

Na adresu žrtava prevare potom bi u automobilu bugarskih tablica dolazio spomenuti 55-godišnjak i pokupio novac koji su mu ljudi predavali misleći da pomažu svojim bližnjima. 

Šteta 48.500 eura! 

Svojom taktikom u razdoblju od 9. do 19. srpnja uspjeli su opelješiti tri osobe - 83-godišnjaka s područja Primorsko-goranske županije te 85-godišnjaka i 80-godišnjakinju iz Zagreba, točnije Maksimira i Medveščaka.

Materijalna šteta u ta tri kaznena djela iznosi oko 48.500 eura, ističe policija u priopženju objavljenom u petak ujutro. 

Policija navodi kako je isti poziv - u kojem se osoba predstavila kao liječnik, dok se u pozadini čuo ženski plač - zaprimila i 72-godišnjakinja. Osumnjičenik je i njoj stigao na adresu kako bi preuzeo novac, ali ona nije nasjela na priču te nije izašla iz kuće, nakon čega je prevarant odustao od plana. Policija taj slučaj tretira kao kazneno djelo prijevare u pokušaju. 

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je dostavila izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok je osumnjičenog Bugarina, prema kojem inače ranije nije postupala, u zakonskom roku predala pritvorskom nadzorniku. 

Lazni LijecnikBugarinZagrebUhićenje
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