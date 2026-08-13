Nakon 13 sati borbe, vatrogasci ugasili požar na Braču, al ide noć i svi se boje bure

Požar koji je u četvrtak tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču ugašen je i više nema otvorenog plamena, objavio je portal Dalmacija news.

Na požarištu se zasad vidi samo dim, ali opasnost još nije prošla s obzirom da za večer najavljuju buru koja bi mogla opet rasplamsati požarište.

Ranije je objavljeno kako je u jednom trenutku nastala opasnost za kuće te je evakuorano 50 ljudi, uglavnom turista. DVD Supetar izvijestio je da je opožareno 250 hektara pretežito šume.

"Vatreni plamen je zaprijetio kućama u Pučišćima te je iz apartmana ugroženih kuća evakuirano oko 50 pretežito turista koji se vraćaju u te kuće nakon što su one obranjene od naleta požara," rekli su Hini u DVD-u Supetar u četvrtak poslijepodne.

Na terenu je, kako su kazali u supetarskom DVD-u, angažirano 120 vatrogasaca s 34 vatrogasna vozila među kojim je 46 vatrogasca s 13 vozila koji su s kopna stigli u pomoć gasiteljima na Braču.

Bura bi mogla ponovno razbuktati požar

Vatrogasci očekuju iduće noći pojačanu buru koja bi mogla razbuktati vatreni plamen te će na požarištu cijelu noć boraviti gasitelji.

Trenutačno iz zraka gasiteljima pomažu dva kanadera. Tijekom dana bila su angažirana četiri kanadera i dva zračna traktora na gašenju ovog požara na Braču.