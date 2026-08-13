Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video

U tvornici klima-uređaja u Varaždinu u četvrtak oko 15 sati došlo je do eksplozije, nakon koje je buknuo požar. Kako javlja eMeđimurje, vatra je zahvatila skladište, a gusti crni dim nadvio se nad gradom. Na teren su odmah izašle sve hitne službe.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako je za Net.hr potvrdio zapovjednik JVP-a Varaždin Mario Rogina, požar je pod kontrolom, a vatrogasci rade na dogašavanju. Na terenu je oko 50 vatrogasaca iz pet postrojbi.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iz JVP-a Varaždin potvrdili su i kako nema ozlijeđenih. Građanima se savjetuje da se ne približavaju mjestu intervencije te da vatrogascima omoguće nesmetan rad.

Foto: Z.Vrzan/eMedjimurje

Kako pišu Varaždinske vijesti, požar je izbio u varaždinskom naselju Texas, u Kumičićevoj ulici. Vatra je zahvatila prostor tvrtke Energo-S. Nedaleko od mjesta požara nalazi se boca koja je eksplodirala, a mjesto je osigurala policija. Riječ je navodno o čeličnom plinskom spremniku koji je odbačen 120 metara u središte obližnjeg dječjeg igrališta.