FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U NASELJU TEXAS /

Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video

Građanima se savjetuje da se ne približavaju mjestu intervencije

13.8.2026.
16:20
danas.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U tvornici klima-uređaja u Varaždinu u četvrtak oko 15 sati došlo je do eksplozije, nakon koje je buknuo požar. Kako javlja eMeđimurje, vatra je zahvatila skladište, a gusti crni dim nadvio se nad gradom. Na teren su odmah izašle sve hitne službe. 

Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
 

Kako je za Net.hr potvrdio zapovjednik JVP-a Varaždin Mario Rogina, požar je pod kontrolom, a vatrogasci rade na dogašavanju. Na terenu je oko 50 vatrogasaca iz pet postrojbi.

Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Iz JVP-a Varaždin potvrdili su i kako nema ozlijeđenih. Građanima se savjetuje da se ne približavaju mjestu intervencije te da vatrogascima omoguće nesmetan rad.

Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video
Foto: Z.Vrzan/eMedjimurje

Kako pišu Varaždinske vijesti, požar je izbio u varaždinskom naselju Texas, u Kumičićevoj ulici. Vatra je zahvatila prostor tvrtke Energo-S. Nedaleko od mjesta požara nalazi se boca koja je eksplodirala, a mjesto je osigurala policija. Riječ je navodno o čeličnom plinskom spremniku koji je odbačen 120 metara u središte obližnjeg dječjeg igrališta. 

Požar u Varaždinu, građani čuli eksplozije: Na terenu 50 vatrogasaca, pogledajte video
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
PožarVaraždinSkladišteEksplozija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike