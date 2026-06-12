Eksplozija potresla Podsused: 'Krov objekta odletio je na željezničku stanicu'

Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji objekta brze prehrane u zagrebačkom kvartu Podsusedu, koja se dogodila nešto prije 8 sati. Prema prvim informacijama policije, najvjerojatniji uzrok je curenje plina. Težina ozljeda zasad nije poznata, a očevid na mjestu događaja na Staroj samoborskoj cesti još traje.

Prema riječima prolaznice koja se u trenutku eksplozije nalazila u blizini, snažna detonacija uznemirila je prolaznike, a dijelovi objekta razletjeli su se po okolnim parkiranim automobilima i prostoru željezničke stanice, piše 24sata.

"Išla sam u obližnju pekaru po kruh kada se odjednom začula jaka eksplozija. Ljudi su se počeli međusobno gledati, a već u sljedećem trenutku vidjeli smo krov objekta na prostoru željezničke stanice – same kućice više nije bilo", ispričala je.

Policija provodi istragu

Dodaje kako je odmah prišla mjestu događaja, gdje joj je zaposlenik iz susjednog objekta rekao da su se u trenutku eksplozije unutra nalazile dvije osobe.

"Vidjela sam ih kako sjede sa strane i bili su vidno potreseni. Rekli su da su po dolasku osjetili miris plina te uključili ventilaciju, nakon čega je došlo do eksplozije. Dijelovi objekta pali su na automobile parkirane u blizini. Jedan mladić imao je vidljive opekline, ali činilo mi se da ozljede nisu teže prirode", rekla je.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.