Vatrogasac opisao pakao koji su prolazili: 'Kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije'

Veliki požar koji je u srijedu poslijepodne zahvatio proizvodni pogon tvrtke "Prostoria" u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja tijekom noći je stavljen pod kontrolu, piše Zagorje.com. Vatrogaci su i dalje na terenu i saniraju požarište. Uzrok požara bit će poznat tek nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je jutros za Zagorje.com kako je požar lokaliziran u 2.45 sati.

"I dalje dolazi do sporadičnih izdimljavanja i manjih izbijanja vatre unutar objekta pa će tijekom dana biti potrebno dodatno raščišćavanje", rekao je Skuliber. Na teren su jučer, odmah po dojavi, izašle operativne snage s područja Krapinsko-zagorske županije. Predsjednik DVD-a Sveti Križ Začretje Miljenko Šoštarić igrom slučaja našao se na mjestu događaja i pozvao je vatrogasce.

Jedna od najvećih intervencija

"Na terenu smo bili već tri do četiri minute nakon izbijanja požara", rekao je Šoštarić i dodao kako je vrlo brzo postalo jasno da se radi o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija u Hrvatskom zagorju posljednjih godina. Opisao je da se požar iznimno brzo širio.

"Gasili smo, ali se vatra i dalje širila. Ubrzo smo se našli u vrlo opasnim i gotovo paklenim uvjetima te smo morali prije svega štititi živote vatrogasaca. Dogodila se i eksplozija neposredno pred nama. Moj kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije", rekao je Šoštarić.

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos požar je nazvao velikom tragedijom za cijeli kraj. Riječ je o jednoj od najproduktivnijih, najsuvremenijih i najmodernijih tvornica u kraju, naglasio je.