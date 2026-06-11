FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POŽAR POD KONTROLOM /

Vatrogasac opisao pakao koji su prolazili: 'Kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije'

Vatrogasac opisao pakao koji su prolazili: 'Kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije'
×
Foto: zagorje.com

'I dalje dolazi do sporadičnih izdimljavanja i manjih izbijanja vatre unutar objekta pa će tijekom dana biti potrebno dodatno raščišćavanje'

11.6.2026.
8:29
Tajana Gvardiol
zagorje.com
VOYO logo
VOYO logo

Veliki požar koji je u srijedu poslijepodne zahvatio proizvodni pogon tvrtke "Prostoria" u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja tijekom noći je stavljen pod kontrolu, piše Zagorje.com. Vatrogaci su i dalje na terenu i saniraju požarište. Uzrok požara bit će poznat tek nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida. 

Predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je jutros za Zagorje.com kako je požar lokaliziran u 2.45 sati.

"I dalje dolazi do sporadičnih izdimljavanja i manjih izbijanja vatre unutar objekta pa će tijekom dana biti potrebno dodatno raščišćavanje", rekao je Skuliber. Na teren su jučer, odmah po dojavi, izašle operativne snage s područja Krapinsko-zagorske županije. Predsjednik DVD-a Sveti Križ Začretje Miljenko Šoštarić igrom slučaja našao se na mjestu događaja i pozvao je vatrogasce. 

Jedna od najvećih intervencija

"Na terenu smo bili već tri do četiri minute nakon izbijanja požara", rekao je Šoštarić i dodao kako je vrlo brzo postalo jasno da se radi o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija u Hrvatskom zagorju posljednjih godina. Opisao je da se požar iznimno brzo širio. 

"Gasili smo, ali se vatra i dalje širila. Ubrzo smo se našli u vrlo opasnim i gotovo paklenim uvjetima te smo morali prije svega štititi živote vatrogasaca. Dogodila se i eksplozija neposredno pred nama. Moj kolega i ja bili smo na mlazu u trenutku eksplozije", rekao je Šoštarić.

Načelnik Općine Sveti Križ Začretje Marko Kos požar je nazvao velikom tragedijom za cijeli kraj. Riječ je o jednoj od najproduktivnijih, najsuvremenijih i najmodernijih tvornica u kraju, naglasio je. 

PožarZabokTvornicaVatrogasciIntervencija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike