Vatrogasci ugasili požar kraj Zaboka: Pogledajte što je ostalo od mehaničarke radionice

Požar koji je u srijedu navečer buknuo u Grabrovcu, mjestu u sustavu Grada Zaboka, tijekom noći je ugašen. Zagorje.com piše da je u potpunosti izgorio poslovni prostor automehaničarske radionice, dok su okolne kuće spašene zahvaljujući brzoj i učinkovitoj intervenciji vatrogasaca.

Foto: Zagorje.com

Sinoć je situacija bila jako dramatična. Gusti dim bio je vidljiv i iz središta Zaboka. Susjedi su ispričali kako su čuli snažnu buku, a vatra se brzo širila. Vatrogasci su odmah upućeni na teren. Spriječili su širenje požara na obiteljske kuće koje se nalaze u neposrednoj blizini objekta, čime je izbjegnuta još veća materijalna šteta.

Foto: Zagorje.com

Sinoć je Dražen Sinković, zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postrojbe, rekao za net.hr da je požar ozbiljniji, ali da nema opasnosti za ljude. Tada, oko 23 sata još nije bio pod kontrolom. Podsjetimo, veliki požar u tvorničkih postrojenjima također je buknuo tijekom jučerašnjeg dana nedaleko od Zaboka. Gorio je pogon poznate tvrtke "Prostoria", šteta je golema i tijekom većeri na gašenje požara stiglo je više od 75 vatrogasaca.