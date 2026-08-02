Samoubilački napad ispred policijske postaje: Najmanje 14 ljudi izgubilo život

Najmanje 14 osoba poginulo je u nedjelju u samoubilačkom napadu ispred policijske postaje na sjeverozapadu Pakistana, izvijestili su spasilačka služba i regionalni policijski dužnosnik, u trenutku kada se zemlja suočava s jačanjem pobunjeničkog nasilja.

Do eksplozije je došlo u području Kabal u okrugu Swat, u pokrajini Khyber Pakhtunkhwa. U istom se području u nedjelju održavao skup potpore policiji na kojem su sudjelovali lokalni stanovnici, no zasad nije jasno je li upravo taj skup bio meta napada.

Među poginulima policajci i civili

Regionalni policijski dužnosnik Fida Hussain rekao je da je među poginulima pet policajaca i osam civila, dok se vjeruje da je četrnaesta poginula osoba sam napadač. Prema policijskom priopćenju, najmanje 18 ljudi je ozlijeđeno, a pokrenuta je i operacija pronalaska svih osoba koje su možda sudjelovale u organizaciji napada.

Pakistanski premijer Muhammad Shehbaz Sharif izrazio je u priopćenju "duboku tugu i žaljenje zbog samoubilačkog napada".

Posljednjih mjeseci pobunjeničko nasilje u pakistanskim pograničnim područjima naglo je poraslo, a mete napada uglavnom su vojska i policija.

Pakistanska vlada za eskalaciju nasilja optužuje afganistanske talibane, tvrdeći da pružaju potporu militantnim skupinama. Talibanska vlada u Afganistanu odbacuje te optužbe.