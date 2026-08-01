Projektil pogodio tanker u Horumuzu! Trumpu prekipjelo? 'Napast ću ih vrlo žestoko'

Tanker je pogođen 'nepoznatim projektilom' u Hormuškom tjesnacu kod obale Omana, priopćila je u subotu Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Oštećena je strojnica broda, priopćila je agencija, dodajući da nitko nije ozlijeđen, kao ni da nije bilo štete za okoliš.

Incident se dogodio 20-ak kilometara sjeveroistočno od omanskog grada Lime, prema UKMTO-u. Iran zahtijeva da brodovi koriste rutu Hormuškog tjesnaca uz njegovu obalu, opetovano tvrdeći da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna.

Spor oko plovidbe tim strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u sukobu između Sjedinjenih Država i Irana.

Slijede nova masovna bombardiranja?

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak Iranu da će ga 'vrlo žestoko' napasti, a američki mediji su izvijestili da Washington razmatra nova masovna bombardiranja ovog vikenda, posebice energetske infrastrukture.

"Napast ćemo ih vrlo žestoko i u nekom trenutku će reći: 'Ne možemo više'", izjavio je Trump tijekom sastanka kabineta u petak u Camp Davidu, nedaleko od Washingtona.

Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal je izvijestio da je Trump naredio novu ofenzivu s ciljem prisiljavanja Teherana na kapitulaciju, koja bi mogla početi već ovog vikenda.

Pakistan, koji igra posredničku ulogu u krizi, u četvrtak je tvrdio da se pregovori nastavljaju, ali Trump se čini sve frustriranijim dugotrajnim sukobom.

Dogovoreni zajednički napadi SAD-a i Izraela?

CBS News je također u petak izvijestio da Sjedinjene Države i Izrael pripremaju zajedničke napade na iransku energetsku infrastrukturu, potencijalno tijekom vikenda. Ovi napadi mogli bi biti usmjereni na rafinerije nafte i elektrane.

Međutim, Trump još nije dao odobrenje za ovu kampanju, prema CBS-u, koji je citirao nekoliko anonimnih izvora.

Kako javlja CBS, nekoliko savjetnika Bijele kuće izrazilo je snažne rezerve prema planu tijekom sastanka kabineta u petak.

Ako se provedu, ovi napadi označili bi prvo sudjelovanje Izraela u bombardiranju od početne faze rata.