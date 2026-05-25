Snimljeni prizori katastrofe: Bombaš raznio vlak pun vojnika, detonacija oštetila i obližnje zgrade

Najmanje 24 ljudi je poginulo, a više od 50 ih je ozlijeđeno nakon bombaškog napada na vlak koji je prevozio vojnike i njihove obitelji u pakistanskom Balochistanu u nedjelju ujutro. Naprava je eksplodirala dok je vlak prolazio kroz grad Quetta. Bombaš samoubojica detonirao je bombu u automobilu u blizini željezničke pruge. Eksplozija je također oštetila obližnje automobile i obližnju zgradu. U napadu je ozlijeđeno i 70 ljudi.

Željeznički dužnosnici rekli su za BBC da su tri vagona i lokomotiva iskočila iz tračnica, dok su se dva prevrnula. Prijevoz je prvenstveno prevozio vojno osoblje i njihove obitelji koji su se vraćali kući za Bajram. Regionalna vlada izjavila je da je za napad odgovorna separatistička skupina Oslobodilačke vojske Baludžistana (BLA), dodajući da se radilo o samoubilačkom bombaškom napadu.

BLA je ranije preuzela odgovornost za napad. Snimke s mjesta događaja prikazuju izgorjele i uništene vagone i obližnje automobile, kao i štetu od bombe na obližnjoj zgradi.

"Vlak se kretao i u njemu su bili putnici kada se dogodila eksplozija", rekao je za BBC Naseer Ahmed, lokalni stanovnik. Rekao je da je, budući da je bilo nedjeljno jutro, njegova obitelj spavala kada se dogodila eksplozija, razbivši sve prozore. Očevici su rekli da se vozilo natovareno eksplozivom zabilo u vlak, uzrokujući eksploziju.

U bolnicama izvanredno stanje

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif oštro je osudio napad, rekavši da "takvi kukavički teroristički činovi ne smiju oslabiti odlučnost pakistanskog naroda".

"Cijela nacija solidarna je s narodom Balochistana u ovom času tuge", dodao je. U bolnicama koje liječe žrtve proglašeno je izvanredno stanje. Oni u vlaku bili su na putu prema glavnoj željezničkoj stanici u Quetti iz obližnjeg vojnog logora, rekli su dužnosnici. Odatle su trebali putovati u Pešavar, a zatim u svoje rodne gradove za praznike.

Nije prvi put da je BLA ciljala vlakove u Balučistanu. U posljednje dvije godine, Jaffar Express je mnogo puta bio meta napada naoružane skupine. Militanti su oteli vlak i uzeli nekoliko putnika za taoce dok su bili na putu za Pešavar u ožujku 2025.

BLA optužuje pakistansku saveznu vladu da iskorištava bogate mineralne resurse svoje najveće pokrajine bez koristi lokalnog stanovništva. Balochistan pokriva gotovo 44 posto teritorija zemlje, dijeli nestabilne granice s Iranom i Afganistanom te pokriva dio obale Arapskog mora. Dom je oko 5 posto od više od 240 milijuna stanovnika zemlje. Nasilje između boraca BLA-e i pakistanskih sigurnosnih snaga izbilo je u Quetti i diljem regije početkom veljače, što je dovelo do smrti 31 civila.