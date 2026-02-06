Bombaš se raznio tijekom molitve u šijitskoj džamiji: Najmanje 30 poginulih i 169 ozlijeđenih

Najmanje je 31 osona poginula, a više od 169 je ozlijeđeno u napadu bombaša samoubojice na šijitsku džamiju u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, izjavila je pakistanska policija za AFP.

"Do eksplozije je došlo tijekom molitve petkom u šijitskoj džamiji", rekao je visoki policijski izvor koji je želio ostati anoniman.

U izjavi lokalnih vlasti u Islamabadu navodi se da je u napadu na džamiju u okrugu Tarlai ubijena 31 osoba, dodajući da je "više od 169ozlijeđenih osoba" prevezeno u više bolnica.

Fotograf AFP-a ispred bolnice Pakistanskog instituta medicinskih znanosti (PIMS) vidio je desetke ozlijeđenih osoba kako pristižu.

Napadač zaustavljen na vratima

U izjavi, pakistanski premijer Šebaz Šarif "oštro je osudio" napad i izrazio svoju "duboku tugu".

Dva policijska dužnosnika rekla su da je napadač zaustavljen na vratima džamije prije nego što je detonirao bombu. Nisu željeli otkriti svoja imena jer nisu ovlašteni razgovarati s medijima.

U samoubilačkom bombaškom napadu 11. studenoga u Islamabadu ubijeno je 12 ljudi, a 27 ih je ranjeno u napadu za koji Pakistan tvrdi da ga je izveo afganistanski državljanin. Nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad.

Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj naciji od 241 milijun stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući i napade sunitske islamističke militantne skupine Tehreek-e-Taliban Pakistan, koja ih smatra hereticima.

