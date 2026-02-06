Usred grada otvorila se ogromna rupa i progutala cijelu benzinsku: U njoj je bilo ljudi...

Ogromna rupa u tlu otvorila se u glavnom gradu Egipta i progutala benzinsku postaju s kupcima koji su se u tom trenutku zatekli u njoj.

Dvije su osobe ozlijeđene i hitno prevezene u bolnicu. Lokalni mediji javljaju da su stabilno.

Snimke nadzornih kamera zabilježili su trenutak kada se otvorio ogromni krater od 15 metara i progutao crpku u Kairu u ponedjeljak.

Odjednom se izdigao veliki oblak prašine.

15-Meter Sinkhole Swallows Shops at Cairo Gas Station; Miraculous Escape as Workers Survive Collapse



CCTV footage captured the terrifying moment a massive 15-meter-deep sinkhole suddenly formed at a Mobil petrol station in Cairo. pic.twitter.com/cbNam8eca1 — World Think (@WorldThinkX) February 3, 2026

Otkriven uzrok?

Šokirani svjedoci potrčali su prema rupi kako bi pobliže vidjeti što se upravo dogodilo, dok su drugi pobjegli glavom bez obzira.

Independent prenosi da preliminarna istraga ukazuje na to da je neviđenu nezgodu moglo uzrokovati iskapanje na obližnjem gradilištu, što je destabiliziralo tlo.

Daljnje istrage otkrit će što se točno dogodilo.

Lokalna policija ogradila je područje te je započeo tehnički pregled lokacije kako bi se spriječile slične situacije na obližnjoj zgradi.

