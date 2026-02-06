FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NADREALNA SNIMKA /

Usred grada otvorila se ogromna rupa i progutala cijelu benzinsku: U njoj je bilo ljudi...

Usred grada otvorila se ogromna rupa i progutala cijelu benzinsku: U njoj je bilo ljudi...
×
Foto: World Think/x, Screenshot

Lokalna policija ogradila je područje, a prvotna istraga otkrila je mogući uzrok

6.2.2026.
10:57
Dunja Stanković
World Think/x, Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ogromna rupa u tlu otvorila se u glavnom gradu Egipta i progutala benzinsku postaju s kupcima koji su se u tom trenutku zatekli u njoj. 

Dvije su osobe ozlijeđene i hitno prevezene u bolnicu. Lokalni mediji javljaju da su stabilno. 

Snimke nadzornih kamera zabilježili su trenutak kada se otvorio ogromni krater od 15 metara i progutao crpku u Kairu u ponedjeljak. 

Odjednom se izdigao veliki oblak prašine. 

Otkriven uzrok?

Šokirani svjedoci potrčali su prema rupi kako bi pobliže vidjeti što se upravo dogodilo, dok su drugi pobjegli glavom bez obzira. 

Independent prenosi da preliminarna istraga ukazuje na to da je neviđenu nezgodu moglo uzrokovati iskapanje na obližnjem gradilištu, što je destabiliziralo tlo. 

Daljnje istrage otkrit će što se točno dogodilo. 

Lokalna policija ogradila je područje te je započeo tehnički pregled lokacije kako bi se spriječile slične situacije na obližnjoj zgradi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Špansko dobilo bazen prije vremena: Rupa u gradilištu ispunila se vodom, morali zvati vatrogasce

EgipatBenzinska CrpkaSnimka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx