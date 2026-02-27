Čovjek kaosa i seoski dečko koji je imao dužu kosu: Tko je zapravo Viktor Orban?

"Pobunjenik iz malog grada pomogao je srušiti Zid. Sada ih gradi", ocjena je uglednog Politica koji za Viktora Orbana kaže - možete ga voljeti ili mrziti, ali ga ne možete ignorirati.

Nijedan aktivni čelnik u Europskoj uniji nije vodio svoju zemlju toliko dugo kao Viktor Orban. Od 2010. godine transformirao je Mađarsku u ono što je Europski parlament osudio kao "hibridni režim izborne autokracije".

Naučio je održavati i konstantno jačati svoju moć, koja bi mogla biti ozbiljno poljuljana na skorim parlamentarnim izborima. Istraživanje tvrtke Median, poznate po preciznim predviđanjima, pokazalo je da je mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza povećala svoju prednost nad Orbanovim Fideszom u veljači uoči parlamentarnih izbora 12. travnja.

'Ukrajina je glavni neprijatelj'

Ovo je prvi puta da se Orban u svojoj 16 godina dugoj vlasti suočava sa tako snažnim suparnikom i stvarnom prijetnjom na izborima koji bi mogli imati dalekosežne posljedice za zemlju.

A njegova izborna strategija je jasna. Uvjerava birače da najveća prijetnja Mađarskoj ne leži u rastućim troškovima života, propadanju socijalnih usluga li ekonomskoj stagnaciji, već u - Ukrajini.

"Ukrajinu prikazuje kao glavnog neprijatelja", primijetila je analitičarka u Njemačkom Marshallovom fondu Zsuzsanna Végh.

I tu nije nužno bitna Ukrajina, nego se sve to uklapa u provjerenu strategiju njegove vladajuće stranke - "i podrazumijeva mobilizaciju biračkog tijela stvaranjem straha u društvu", istaknula je za Guardian.

No, tko je Viktor Orban?

Njegova je karizma neupitni sastojak uspjeha, uz njegovu "sposobnost razmišljanja s loptom", što je jednom prilikom primijetio njegov bivši trener nogometa.

'Seoski dečko'

"Čovjek kaosa", tako ga je opisao Andras Kosa u svojoj biografiji gdje pojašnjava da se mađarski premijer voli predstavljati kao jedino rješenje za kaos koji su stvorili drugi.

Bivši politički savjetnik George Birnbauma za BBC ga je opisao kao "intelektualno pametnu osobu s obrazovanim i dubokim znanjem o stvarima, što je vrlo rijetko".

Orban je ujedno čovjek koji je više puta ulazio u sukobe s Europskom unijom zbog migracija i rata u Ukrajini.

Rođen je 1963. godine, u mjestu udaljenom sat vremena zapadno od mađarske priesotlnice Budimpešte. Najstariji je od trojice braće, čiji je otac bio poljoprivredni inžinjer i član Komunističke partije, a majka učiteljica za djecu s posebnim potrebama.

Sam je za sebe govorio da je "seoski dečko".

U obiteljskoj kući u Felcsutu, selu s manje od 2000 stanovnika gdje Orban još uvijek ima kuću, nisu imali tekuće vode.

U intervjuu iz 1989. podijelio je da ga je otac Gyozo tukao dvaput godišnje: "Vikao je dok me tukao. Pamtim to kao loše iskustvo".

Njegovo djetinjstvo nije dalo naslutiti da će se kasnije suprotstaviti komunističkom režimu.

Išao je u gimnaziju i bio uključen u Savez komunističke omladine. "Uvijek sam imao pomalo shizofrene sklonosti", kazao je u intervjuu 1989. godine. "Mogao sam sebe vidjeti izvana. Uvijek sam bio nemilosrdan prema sebi. I dalje sam takav", dodao je.

Posebno ga je zanimao nogomet te je u mladim danima igrao za lokalni klub FC Felcsut. Prije odlaska na fakultet služio je vojni rok gdje je, kako je tvrdio, odbio ponudu komunističkih tajnih službi da postane doušnik.

Politički uspon

Prvi je put pod svijetla reflektora u Mađarskoj došao krajem 1980-ih tijekom raspada Sovjetskog Saveza.

S 24 godine bio je karizmatični i vatreni suosnivač omladinskog pokreta pod nazivom Federacija mladih demokrata ili Fidesz. Nosio je traperice, dužu kosu i često je imao bradu. U stranku nije mogao ući nitko stariji od 35 godina. Pažnju je privlačila plakatima sa strastvenim poljupcima, s jedne strane komunistra Honeckera i Brežnjeva, nasuprot mladom paru koji se ljubi pod parolom "Izaberi".

Još je studirao pravo na Sveučilištu Bibo u Budimpešti kada je 1989. održao sedmominutni govor u kojem je pozvao sovjetsku Crvenu armiju da se vrati kući.

"Ako vjerujemo u svoju moć, možemo okončati komunističku diktaturu",kazao je pred Mađarima okupljenima na Trgu heroja na ponovnom pokopu Imrea Nagyja, koji je stajao iza neuspjelog mađarskog ustanka 1956. godine i kojeg su Sovjeti pogubili i pokopali u neoznačenom grobu.

"Komunisti su nam oduzeli budućnost“, izjavio je u vrijeme kada je bio otvoreno prozapadni demokrat i zagovornik slobodnog tržišta.

Orban je imao važnu sporednu ulogu u slomu komunizma u Europi. Njegovo rušenje potaknuo je Francisa Fukuyamu na sudbonosne spekulacije o kraju povijesti i trijumfu liberalne demokracije.

Za kritičare, Orban je sada potpuna suprotnost mlađoj verziji sebe, političar koji glasno ustaje protiv liberala, ali sa smislom za humor.

'Zdravo, diktatore'

Tako se jednom prilikom nasmijao kada ga je jednom prilikom tadašnji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio sa: "Zdravo, diktatore!".

Osvrćući se na svoje riječi 10 godina kasnije, rekao je da je "razotkrio svačiju tihu želju za slobodnim izborima i neovisnom i demokratskom Mađarskom". No, demokracija koja je zamijenila autoritarnu vlast dramatično se promijenila posljednjih godina.

Tijekom studija upoznao je Aniku Levai s kojom se oženio kad su mu bile 23 godine. Par je dobio četiri kćeri i sina Gaspara, koji služi kao časnik u mađarskoj vojsci.

Nakon govora na Trgu heroja 1989., kratko je studirao liberalnu političku filozofiju na Oxfordu. Stipendiju je financirao milijarder i filantrop mađarskog podrijetla George Soroš, protiv kojeg će se kasnije okrenuti.

Ubrzo je napustio studij kako bi se uključio u kampanju na izborima 1990., kada je Fidesz osvojio 22 mandata s Orbanom na čelu stranačke liste.

Politolog Zoltan Lakner smatra da je Orban promijenio ideologiju u drugoj polovici 1990-ih. Budući da je Mađarskom vladala liberalno-socijalistička koalicija, shvatio je da "bi postigao politički uspjeh, mora okrenuti leđa liberalizmu i transformirati svoju stranku u nacionalističku, antiliberalnu političku snagu".

Možda je sjeme njegovog preokreta već bilo posijano u Oxfordu. Tijekom nekoliko mjeseci na Pembroke Collegeu sprijateljio se s konzervativnim filozofom Rogerom Scrutonom.

Orban je postao vođa Fidesza 1993. i već ga je gurao prema desnom centru do trenutka kada je konzervativni MDF izgubio vlast 1994. Fidesz je popunio prazninu koju su ostavili oslabljeni konzervativci.

Prijatelji iz studentskih dana postali su ključni članovi te stranke, a njegov ravnatelj na fakultetu István Stumpf preuzeo je ulogu njegova šefa kabineta tijekom prvog Orbanovog premijerskog mandata od 1998. do 2002.

Uveo Mađarsku u NATO

Tamo 1998. Orban je predvodio Fidesz do izborne pobjede, a s 35 godina postao je najmlađi europski premijer uvodeći Mađarsku u NATO godinu kasnije.

Iskusni novinar mađarskog podrijetla Paul Nendvai smatra da se kod Orbana dogodio preokret te da je od "jednog od najperspektivnijih branitelja mađarske demokracije" postao "glavni autor njezina pada".

Za srednjoeuropskog čelnika čije je političko djetinjstvo ukorijenjeno u padu ruske hegemonije, neobično je da je postao najbliži saveznik u EU ruskog predsjednika Vladimira Putina koji sovjetski raspad smatra "najvećom geopolitičkom katastrofom" 20. stoljeća i istog onog koji je pokrenuo oružani sukob na europskom tlu od Drugog svjetskog rata.

Orban se tijekom uspona suočio s dva izborna poraza 2002. i 2006. godine. Onaj iz 2002. ga je promijenio. "Nacija se ne može pobijediti", kazao je pristašama, pokušavajući shvatiti što se dogodilo.

Nakon toga se sprijateljio s Arpadom Habonyjem, instruktorom borilačkih vještina i poslovnim čovjekom, koji je postao njegov osobni guru, a kasnije opuzadni saveznik i dio poslovnog carstva koje podupire Fidesz.

Orban je ponovno došao na vlast tijekom turbulentne globalne krize 2010.

Od tada nije gubio.

Njegov stil politike nova je forma u Europi. Modus operandi uključuje beskomopromisnu obranu nacionalnog suvereniteta i nepovjerenje prema europskim vladajućim establišmentima.

Analiza Politica ga opisuje kao ekonomskog populista koji se zalaže za snažnu ulogu države, a ujedno je i društveni konzervativac koji se poziva na "kršćanske vrijednosti" i izražava prijezir prema "korupciji, seksu i nasilju" zapadnih država.

'Autokrat opsjednut vlašću'

Autor Paul Kockenos se još 2011., nakon Orbanova dolaska na vlast, pitao kako je moguće da je Mađarska, demokratsko čudo od djeteta srednje Europe iz 1989., dva desetljeća kasnije pretvorila u problematično dijete EU s nacionalistikim moćnikom na čelu, gospodarstvom u rasulu i krajnje desničarskom strankom u parlamentu.

Za iskusnog novinara i stručnjaka za Mitteleuropu sa sjedištem u Beču Paula Lendvaia, Orban je poput gangsterskog protagonista Artura Uija iz djela Bertolta Brechta autokrat opsjednut vlašću koji je vješto iskoristio oporbu i učvrstio vlast na način na koji nitko nije mogao zamisliti da je moguće nakon smrti komunizma.

Prezire "liberalne elite", medije i pohlepne bankare.

Iako njegova vlast nije otvoreno autoritarna, uglavnom je u skladu s normama EU. Ali, njegova je vlada ograničila nevladine organizacije, neovisne medije i pravosuđe koje bi se svidjelo Putinu i turskom čelniku Erdoganu.

Pobijedio je na četiri uzastopa izbora i kontrolira dvije trećine parlamenta. U zadnjih 16. godina transformirao je Mađarsku nizom izmjena zakona i ustava. Bivši saveznik i Orbanov kritičar istaknuo je njegovu "stalnu potrebu za radikalizacijom", što ga, kaže, izdvaja od ostalih europskih konzervativaca.

Još 2013. napravio je zaokret prema Sorošu. Politički kontultantni dali su mu ideju da od njega stvori neprijatelja.

"Soroš je bio dobra meta jer se dovoljno ljudi u Mađarskoj nije svidjela ideja da milijarder poput Čarobnjaka iz Oza kontrolira politiku i zakone iza kulisa", objasnio je jedan od tih konzultanata George Birnbaum.

Orban je optužio Soroševe skupine civilnog društva da pokušavaju "tajno i stranim novcem utjecati na mađarsku politiku". Kritičari su tu ideju nazvali smiješnom.

Od 2010. godine, Fidesz i njegovi pristaše postupno su preuzeli kontrolu nad mađarskim medijskim prostorom, zamijenivši strane investitore, pisao je mađarski medijski monitor Mertek.

Odgovor na migrantsku krizu

Prema njemu, 2018. godine gotovo svi "mediji naklonjeni Orbanu" prenijeli su vlasnička prava na zakladu Kesma, u čijem su odboru bili zastupnici Fidesza i čelnik think tanka naklonjenog Fideszu.

Uoči europskih izbora 2019., procurila je snimka koja je otkrila kako je viši urednik televizije MTVA dao uputu nadležnima da slijede "određeni narativ, metodu i smijer", posebno u pričama koje se dotiču migranata i Bruxellesa.

Upravo su migrancije, EU i rat u Ukrajini postali glavni problemi prema mišljenju Viktora Orbana. Tijekom izbjegličke krize 2015., povukao je vezu između "ilegalnih migranata koji dolaze u Europu i širenja terorizma".

U jeku izbjegličke krize, bio je prvi eurpski čelnik koji je zatvorio granicu svoje zemlje i postavio bodljikavu žicu.

Vrhovni sud EU presudio je da Budimpešta nije ispunila svoje obveze prema pravu EU. Bila je to jedna od mnogih presuda protiv Mađarske, a kulminirala je odlukom kojom je dopušteno obustavljanje financiranja EU-a Budimpešti zbog kršenja zakona EU.

Europski parlament optužio je Mađarsku za nazadovanje u pogledu vladavine prava, korupcije i LGBT prava.

Viktor Orban tvrdi da EU ide u krivom smjeru po pitanju Ukrajine, jer vjeruje da Kijev nikada ne može dobiti rat.

Oni koji Orbana dobro poznaju, kažu da je njegova transformacija od 1989., do danas bila pragmatična. U ranim danima, njegova stranka obraćala se progresivnoj urbanoj mladeži. Bio je to prenatrpan dio javnosti gdje je dominirala stranka Savez slobodnih demokrata. Kada je izgubio na izborima 1994., Orban je shvatio poruku. Oštro je skrenuo stranku udesno i umjesto na gradove, stavio fokus na konzervativne provincije.

Kada su ga pitali da komentira svoj politički razvoj, s obzirom na to da je na počecima bio studentski "borac za slobodu", kazao je: "Stariji sam 25 godina, imam petero djeco. Bilo bi neodgovorno da nisam promijenio mišljenje i ponašanje".

