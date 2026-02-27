FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Kakva epizoda! Anka se vraća, a Katarina otkriva da je Zora trudna!

Kakva epizoda! Anka se vraća, a Katarina otkriva da je Zora trudna!
Foto: RTL

Evo što vas čeka u novoj epizodi 'Divljih pčela' koja je na rasporedu od 20.15 sati na RTL-u

27.2.2026.
13:14
Hot.hr
RTL
Marko i Čavka ušli su na okupljanje osnivanja zadruge u školi, a Jakov ga tjera, dolazi do ruba fizičkog obračuna. Nakon toga razgovara s Katarinom o njezinoj otkazanoj svadbi. Nikola želi napustiti Vrilo, a Cvita ga moli da razmisli hladne glave o odluci, da probaju još jednom. Nikola se, pak, želi pošto poto maknuti iz Vrila, no prije toga - Cvita se razbolijeva.

Šušnjari je sve teže skrivati emocije prema Luciji, a onda na vrata stiže Anka! Baba Ljuba je sa Zorom i razgovaraju o trudnoći, no u razgovoru ih neočekivano uhvati Kata. Nakon propalog vjenčanja, Kata ima novi problem - tko je otac Zorinog djeteta? 

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Krankšvester kod Mojmire o šovinizmu i vojnom roku. Davor: 'Tad je to bilo iživljavanje', Hrvoje: 'Ja sam prizvao savjest'

