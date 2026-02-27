FREEMAIL
'TO RAZBIJA PREDRASUDE' /

Božinović otkrio koliko je pristiglo priziva savjesti zbog vojnog roka

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je kako će oni koji se ipak pozovu na ustavno pravo morati svoje razloge obrazložiti pred povjerenstvom

27.2.2026.
14:39
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u petak zadovoljstvo podatkom da se na više od 700 upućenih vojnih poziva samo sedmero mladih pozvalo na priziv savjesti, istaknuvši kako to potvrđuje interes za vojnu službu.

Nakon obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite u Zagrebu, Božinović je komentirao aktualne podatke o odazivu na vojno osposobljavanje, naglasivši kako visoka stopa odaziva bez priziva savjesti razbija predrasude o nespremnosti mladih za obranu domovine.

"Ja se tome radujem. Mi smo kao Vlada ušli u taj proces kako bi se što više mladih ljudi osposobilo za vojnu službu i takav odaziv je nešto čemu smo se nadali. Mislim da će to razbiti iluzije nekih koji su smatrali da mladi nisu oduševljeni vojnim pozivom“, izjavio je Božinović.

Dodao je kako će oni koji se ipak pozovu na ustavno pravo morati svoje razloge obrazložiti pred povjerenstvom nakon čega će dobiti raspored unutar sustava civilne zaštite.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo žele li studenti na vojni rok: 'Malo mi je mrsko, ja sam miroljubiva duša'

Vojni RokPriziv SavjestiDavor BožinovićCivilna Služba
