Umirovljeni brigadir Branko Borković autom naletio na dijete: 'Ništa strašno'

Umirovljeni brigadir, Branko Borković - Mladi Jastreb, u četvrtak je sudjelovao u prometnoj nesreći. Do nesreće je došlo u Oborovskoj ulici u Oborovu kada je, nekadašnji zapovjednik obrane Vukovara, automobilom naletio na dijete.

Iz policije su, ne navodeći identitet vozača, potvrdili detalje događaja. Prema službenim informacijama, 64-godišnji vozač kretao se Oborovskom ulicom u smjeru sjevera.

"Dolaskom do pješačkog prijelaza kod kućnog broja 10, vozač nije smanjio brzinu kretanja kako bi propustio pješaka, uslijed čega je došlo do naleta na maloljetnu osobu", poručili su iz policije.

Iako je na mjesto događaja ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći, ustanovljeno je da nema ozlijeđenih osoba. Također, alkotestiranjem je utvrđeno da Borković nije bio pod utjecajem alkohola.

'Nije strašno'

Za 24sata Borković je kratko komentirao nesreću, kazavši da "nije bilo ništa strašno".

"Nije bilo ništa problematično. Nema materijalne štete, nitko nije ozlijeđen. Ljudi kao ljudi, dijete me bočno udarilo u automobil, ali nema ozlijeđenih. Nema nekakvih posljedica niti štete. Hodate cestom ili se vozite i dogodi se nepažnja", rekao je Borković kojem slijedi prekršajni nalog.

