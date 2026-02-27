Što se dogodilo s licem Jima Carreyja? Fanovi šokirani: 'On više ne liči na sebe"

Kanadsko-američki glumac Jim Carrey primio je nagradu za životno djelo na 51. dodjeli Cesar nagrada održanoj u pariškoj dvorani Olympia. Poznati komičar time je dobio veliko priznanje za dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti, no osim same nagrade, veliku je pažnju izazvao i njegov izgled.

Foto: Castel Franck/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nagradu mu je uručio redatelj Michel Gondry, s kojim je surađivao na filmu "Vječni sjaj nepobjedivog uma". Tijekom emotivnog govora Carrey se publici obratio na francuskom jeziku, istaknuvši koliko mu ova nagrada znači.

Foto: Castel Franck/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Kao glumac, svaki lik koji tumačite poput je gline u rukama kipara, koju oblikujete prema željama vlastitog srca. Presretan sam što sam ovu umjetnost mogao dijeliti s ljudima koji su mi otvorili svoja srca", rekao je Jim Carrey.

Quelle classe 👑

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Dodao je kako ova nagrada za njega ima posebno značenje jer njegovi korijeni potječu iz Francuske. U govoru se zahvalio svojoj obitelji – kćeri Jane i unuku Jacksonu – kao i partnerici Mini, kojoj je uputio riječi ljubavi. Posebno se prisjetio i svog oca Percyja Josepha Carreyja, za kojeg je rekao da ga je naučio važnosti ljubavi, velikodušnosti i smisla za humor.

Ipak, nakon ceremonije velik dio rasprave na društvenim mrežama nije se vodio o nagradi nego o njegovu izgledu. Mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su da glumac danas izgleda znatno drugačije nego prije, a neki su nagađali da se možda podvrgnuo estetskim zahvatima. Među komentarima su se mogli pročitati i oni u kojima se navodi da ga je teško prepoznati ili da više ne izgleda kao nekada.

"On više ne liči na sebe", "Ovako izgledate kada pretjerate s operacijama", "Ovo nije Jim Carrey", neki su od komentara na X-u.

