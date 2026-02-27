Što se dogodilo s licem Jima Carreyja? Fanovi šokirani: 'On više ne liči na sebe"
Mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su da glumac danas izgleda znatno drugačije nego prije, a neki su nagađali da se možda podvrgnuo estetskim zahvatima
Kanadsko-američki glumac Jim Carrey primio je nagradu za životno djelo na 51. dodjeli Cesar nagrada održanoj u pariškoj dvorani Olympia. Poznati komičar time je dobio veliko priznanje za dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti, no osim same nagrade, veliku je pažnju izazvao i njegov izgled.
Nagradu mu je uručio redatelj Michel Gondry, s kojim je surađivao na filmu "Vječni sjaj nepobjedivog uma". Tijekom emotivnog govora Carrey se publici obratio na francuskom jeziku, istaknuvši koliko mu ova nagrada znači.
"Kao glumac, svaki lik koji tumačite poput je gline u rukama kipara, koju oblikujete prema željama vlastitog srca. Presretan sam što sam ovu umjetnost mogao dijeliti s ljudima koji su mi otvorili svoja srca", rekao je Jim Carrey.
Dodao je kako ova nagrada za njega ima posebno značenje jer njegovi korijeni potječu iz Francuske. U govoru se zahvalio svojoj obitelji – kćeri Jane i unuku Jacksonu – kao i partnerici Mini, kojoj je uputio riječi ljubavi. Posebno se prisjetio i svog oca Percyja Josepha Carreyja, za kojeg je rekao da ga je naučio važnosti ljubavi, velikodušnosti i smisla za humor.
Ipak, nakon ceremonije velik dio rasprave na društvenim mrežama nije se vodio o nagradi nego o njegovu izgledu. Mnogi korisnici društvenih mreža komentirali su da glumac danas izgleda znatno drugačije nego prije, a neki su nagađali da se možda podvrgnuo estetskim zahvatima. Među komentarima su se mogli pročitati i oni u kojima se navodi da ga je teško prepoznati ili da više ne izgleda kao nekada.
"On više ne liči na sebe", "Ovako izgledate kada pretjerate s operacijama", "Ovo nije Jim Carrey", neki su od komentara na X-u.
