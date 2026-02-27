FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODJEKNULO JE /

Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'

Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pobjeda hrvatske košarkaške reprezentacije dobila značajan prostor u srpskim medijima

27.2.2026.
22:53
M.G.
Igor Kralj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88 (20-26, 26-24, 29-22, 18-16). 

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte. 

Ova senzacionalna pobjeda Hrvatske protiv Nijemaca, aktualnih svjetskih  europskih prvaka, glasno je odjeknula u regiji.

"Hrvati senzacionalno srušili svjetskog prvaka u košarci: Dominirao igrač koji nema klub(Šarić op.a.)!", piše srpski Telegraf a srpski Sportal u naslovu ističe:

"Šarić se nudi Europi, Hezonja ne zna za umor: Hrvatska pobijedila prvaka svijeta i Europe i napravila ogroman korak ka Mundobasketu!"

Srpski B92 bio je puno suzdržaniji pa ima sljedeći naslov - "Hrvatska na krilima Šarića i Hezonje srušila Njemačku"

Bosanskohercegovački Sportsport.ba piše:

Svjetski i europski prvak pao u Zagrebu - Košarka se vratila u Hrvatsku!"

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek najavio ključnu utakmicu Osijeka

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx