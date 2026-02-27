Srbi ne mogu vjerovati što su hrvatski košarkaši napravili: 'Senzacija! Dominirao igrač bez kluba'
Pobjeda hrvatske košarkaške reprezentacije dobila značajan prostor u srpskim medijima
Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88 (20-26, 26-24, 29-22, 18-16).
Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova. Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte.
Ova senzacionalna pobjeda Hrvatske protiv Nijemaca, aktualnih svjetskih europskih prvaka, glasno je odjeknula u regiji.
"Hrvati senzacionalno srušili svjetskog prvaka u košarci: Dominirao igrač koji nema klub(Šarić op.a.)!", piše srpski Telegraf a srpski Sportal u naslovu ističe:
"Šarić se nudi Europi, Hezonja ne zna za umor: Hrvatska pobijedila prvaka svijeta i Europe i napravila ogroman korak ka Mundobasketu!"
Srpski B92 bio je puno suzdržaniji pa ima sljedeći naslov - "Hrvatska na krilima Šarića i Hezonje srušila Njemačku"
Bosanskohercegovački Sportsport.ba piše:
Svjetski i europski prvak pao u Zagrebu - Košarka se vratila u Hrvatsku!"
POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek najavio ključnu utakmicu Osijeka