Oglasili se heroji hrvatske pobjede nad svjetskim prvacima: 'Dobili smo ih, pa što?'

Dario Šarić predvodio je u petak u Zagrebu Hrvatsku do velike pobjede nad aktualnim svjetskim i europskim košarkaškim prvacima, Nijemcima.

Hrvatska je u vrlo dramatičnoj utakmici slavila rezultatom 93:88, a Šarić je postigao 23 koša uz sedam skokova.

"Jedna teška utakmica, Nijemci su bili jako dobri i čvrsti. Bilo je malo više kontakta, ali rekao bih da smo zasluženo pobijedili. Nijemci su zabijali neke teže utakmice i mogli su i oni slaviti. Jako je lijepo biti u ovoj priči i nakon dugo vremena u Draženovom domu. Zagrebačka publika voli košarku, odavno nije imala klub koji će ispuniti ovo mjesto. Nadam se da će reprezentacija igrat bolje, da će se plasirati na Svjetsko prvenstvo i da će se zavrtjeti neka priča... Zagreb stvarno zaslužuje dobru publiku i voli košarku", izjvio je Šarić nakon utakmice.

Uz Šarića najbolji u hrvatskim redovima bio je Mario Hezonja (21 poen, pet asistencija i tri ukradene lopte).On je pred kamerama Arena Sport izjavio:

"Ponosan sam svoje suigrače, na izbornika Tomicu Mijatovića i stožer. Rade sjajan posao, uspostavili smo odličnu kemiju u ekipi, a to je ono najbitnije. Nadam se da su ljudi uživali, ali nemamo se još čemu radovati, već u nedjelju imamo novu utakmicu. Dobili smo Njemačku, pa što? Trebamo dobiti sve do kraja!"

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga