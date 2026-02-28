Mjatović nakon senzacije otkrio što ga veseli: 'Jednog dana, ako Bog da, igrat ćemo i takve utakmice'

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović nije skrivao zadovoljstvo i ponos nakon velike pobjede nad Njemačkom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatski košarkaši su svladali Nijemce, aktualne europske i svjetske prvake, u Draženovom domu 93:88 i napravili veliki korak prema plasmanu na SP, a izbornik ističe da sada trebaju ostati čvrsto na zemlji.

"Prije svega, čestitke našim igračima, čestitke stožeru i svim ljudima koji rade s ovom ekipom. Odrađen je sjajan posao u pripremi za ovako važnu utakmicu, važnu jer je svaka prilika za osvajanje bodova iznimno bitna. Danas nismo igrali nikakvo finale i toga smo svjesni. Jednog dana, ako Bog da, igrat ćemo i takve utakmice, ali do tada moramo ostati čvrsto na zemlji. Igrali smo protiv velikog protivnika. Ono što me posebno veseli jest način na koji su igrači reagirali, i kada je bilo dobro, i kada smo upadali u probleme. Nismo odustajali. U svakom trenutku smo pokušavali odgovoriti na način na koji smo se dogovorili i ostati vjerni svom planu", rekao je pa poručio:

"Roko je danas dao ogroman doprinos ovoj pobjedi, ali ovo je uspjeh svih 12 igrača koji su bili u rosteru. Pokazali smo zajedništvo, energiju i pravu momčadsku sinergiju. Hvala zagrebačkoj publici, odnosno svim navijačima u Hrvatskoj, na podršci i atmosferi koja nam je dala dodatnu snagu. Idemo dalje, korak po korak, u našoj misiji skupljanja bodova."

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga