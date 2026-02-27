Kakva svita u Draženovu domu: Stigao i premijer Plenković, a pogledajte s kim u društvu prati utakmicu

Hrvatska košarkaška reprezentacija igra protiv Njemačke u trećem kolu skupine E prvog kruga europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u zagrebačkom Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Hrvatska će pokušati nastaviti pobjednički niz, u prve dvije utakmice pobijedila je Cipar i Izrael.

Izabranicima Tomislava Mijatovića ovo je najveća utakmica pod vodstvom novog izbornika, a raspordana dvorana Dražena Petrovića u Zagrebu privukla je i brojna poznata lica.

Na utakmicu je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, a do njega i Siniša Krajač. Mjesta uz teren imali su Vedran Ćorluka i Jasmin Repeša, a sjajno je vidjeti košarkaški dom ovako krcat na jednoj košarkaškoj utakmici.

Izbornik Mijatović se osvrnuo na početak priprema i rasprodan Draženov dom:

"Divno je ponovno biti okružen našim reprezentativcima koji zaista nose pozitivnu energiju oko sebe, a publika prepoznala njihov rad, volju i entuzijazam. Generalno Hrvatska pokazuje da voli reprezentaciju, ako se sjetimo i naših utakmica u Opatiji ljetos i utakmice u Osijeku u prvom ciklusu. U Zagrebu očekujemo sjajnu atmosferu, kao i da će nam publika postati dodatna krila u ovako važnoj utakmici. Naši nam igrači daju vjeru da se možemo nadati lijepim stvarima. Kao što sam već i ranije naglašavao, vjerujem da možemo igrati sa svima. Sada nas čeka utakmica protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka, no to nam služi kao dodatna motivacija i obveza, dodatna mobilizacija. Idemo se boriti kako bi učinili ponosnom našu cjelokupnu sportsku javnost. Prije utakmice s Ciprom sam imao razgovor s kolegom u stožeru i rekao sam da je moj skromni pogled na košarku da nikad ne treba podcijeniti, ali ni precijeniti protivnika. Mi smo u procesu skupljanja bodova, a bodovi ne govore koga ste pobijedili. Apsolutno se fokusiramo na iduću utakmicu i ne gledamo unazad, iako naravno, drago nam je da smo do sada upisali pobjede. Samo takav nam pristup može donijeti sigurnost, kako protiv Cipra i Izraela, tako i sada s Njemačkom", kazao je izbornik, koji se osvrnuo na povratak Darija Šarića.

"Dario Šarić bi donio puno svakoj ekipi u Europi i svijetu, igrački, košarkaški i ljudski. Dat će dodatnu dimenziju našoj igri i napadački i obrambeno, ali idemo korak po korak. Jako smo zadovoljni i sretni što smo u situaciji da imamo Darija s nama, ali ne vidim ni jednog trenera na svijetu koji ne bi bio zadovoljan s tom situacijom."

Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja.