Tko je bivša Playboyeva djevojka koju nazivaju 'Putinovim kumčetom' i 'ruskom Paris Hilton'?

44-godišnja Ruskinja Ksenia Sobchak u ranim je fazama karijere gradila imidž glamurozne medijske zvijezde, pojavila se i na naslovnici ruskog Playboya te zbog luksuznog stila života dobila nadimke poput "ruska Paris Hilton", a još od krštenja prati ju i nadimak "Putinovo kumče". Ipak, s vremenom je doživjela zaokret: okrenula se ozbiljnom novinarstvu i politici te počela otvoreno sudjelovati u društvenim i političkim raspravama.