KSENIA SOBCHAK /

Tko je bivša Playboyeva djevojka koju nazivaju 'Putinovim kumčetom' i 'ruskom Paris Hilton'?

Foto: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Profimedia
Poznata ruska novinarka, političarka i medijska osoba Ksenia Sobchak obilježila je četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini emotivnom porukom u kojoj je pozvala na zaustavljanje sukoba.
44-godišnja Ruskinja Ksenia Sobchak u ranim je fazama karijere gradila imidž glamurozne medijske zvijezde, pojavila se i na naslovnici ruskog Playboya te zbog luksuznog stila života dobila nadimke poput "ruska Paris Hilton", a još od krštenja prati ju i nadimak "Putinovo kumče". Ipak, s vremenom je doživjela zaokret: okrenula se ozbiljnom novinarstvu i politici te počela otvoreno sudjelovati u društvenim i političkim raspravama.

27.2.2026.
9:32
Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Profimedia
