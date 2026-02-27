Utučeni i šokirani dinamovci, na rubu suza, došli pred Bad Blue Boyse

Dinamo je ispao iz Europske lige nakon dramatične utakmice u kojoj su bili na vratima raja! Nakon što su poveli 3-1 protiv Genka i izjednačili zaostatak iz prve utakmice u Zagrebu (1-3 poraz), uzvratna playoff utakmica u četvrtak u Belgiji je završila 3-3 nakon produžetaka, a crveni karton za Luku Stojkovića, strijelca dva gola, dodatno je zakomplicirao situaciju za Plave u ovoj utakmici. Genk je na kraju prošao dalje.

Golove za Dinamo postigli su Mounsef Bakrar (45+1) i Luka Stojković (57-11m, 75), dok su za Genk zabijali Yira Sor (52), Junya Ito (101) i Daan Heymans (114). Igrači Dinama su nakon susreta bili utučeni. Stajali su pred tribinom na kojoj su bili Bad Blue Boysi u suzama, ali dobili su pljesak Boysa za hrabru predstavu. Na njihovim licima i govoru tijela vidjelo se koliko su tužni i utučeni. Dinamo se sad okreće SHNL-u Već u nedjelju Dinamo na Maksimiru od 17.15 dočekuje Gooricu u sklopu 24. kola.

