ATRAKTIVNA LUKRECIA

Ova djevojka večeras kuha u 'Večeri za pet': Voli izazovnu odjeću i muškarcima oduzima dah
Foto: Instagram
1 /22
Četvrti dan zagrebačke 'Večere za 5' za ekipu će kuhati najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Mlada mama, studentica, radnica u pozivnom centru, aktualna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, iste je godine ponijela i laskavu titulu Najljepše mame Hrvatske, dok je 2024. bila druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. Lukrecija je popularna i na društvenim mrežama, a kako izgleda - pogledajte u našoj galeriji. 

Ne propustite novu epizode 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

26.2.2026.
14:50
Instagram
VeČera Za 5
