Ova djevojka večeras kuha u 'Večeri za pet': Voli izazovnu odjeću i muškarcima oduzima dah

Četvrti dan zagrebačke 'Večere za 5' za ekipu će kuhati najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Mlada mama, studentica, radnica u pozivnom centru, aktualna je nositeljica titule Miss Fitness Gym Croatia 2025, iste je godine ponijela i laskavu titulu Najljepše mame Hrvatske, dok je 2024. bila druga pratilja na izboru Best Model Dalmacije. Lukrecija je popularna i na društvenim mrežama, a kako izgleda - pogledajte u našoj galeriji.

