Ovo je trenutak kada je cijeli Bernabeu protrnuo! Zvijezda Reala ostala nepomično ležati na tlu...

Branič Real Madrid CF Raúl Asencio završio je u bolnici nakon teškog sudara u pobjedi 2:1 protiv SL Benfica u doigravanju UEFA Champions League.

Nezgoda se dogodila u drugom poluvremenu na Santiago Bernabéu Stadium, kada se 23-godišnji branič silovito sudario sa suigračem Eduardo Camavinga u borbi za loptu. Asencio je ostao ležati na travnjaku, a liječnička služba dugo mu je pružala pomoć.

Na kraju je iznesen na nosilima uz imobilizaciju vrata, što je izazvalo zabrinutost na tribinama. I Camavinga je ubrzo zamijenjen, a klub nije želio riskirati s njihovim stanjem.

Prema informacijama emisije El Chiringuito de Jugones, Asencio je bio pri svijesti i stabilno te je u bolnicu prevezen iz predostrožnosti. Trener Álvaro Arbeloa potvrdio je da je riječ o ozljedi vrata, ali da prema prvim procjenama ne izgleda ozbiljno.