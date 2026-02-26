FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIGLE NOVE INFORMACIJE /

Ovo je trenutak kada je cijeli Bernabeu protrnuo! Zvijezda Reala ostala nepomično ležati na tlu...

Ovo je trenutak kada je cijeli Bernabeu protrnuo! Zvijezda Reala ostala nepomično ležati na tlu...
Foto: Ruben Albarran/Shutterstock Editorial/Profimedia
1 /27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Branič Real Madrid CF Raúl Asencio završio je u bolnici nakon teškog sudara u pobjedi 2:1 protiv SL Benfica u doigravanju UEFA Champions League.

Nezgoda se dogodila u drugom poluvremenu na Santiago Bernabéu Stadium, kada se 23-godišnji branič silovito sudario sa suigračem Eduardo Camavinga u borbi za loptu. Asencio je ostao ležati na travnjaku, a liječnička služba dugo mu je pružala pomoć.

Na kraju je iznesen na nosilima uz imobilizaciju vrata, što je izazvalo zabrinutost na tribinama. I Camavinga je ubrzo zamijenjen, a klub nije želio riskirati s njihovim stanjem.

Prema informacijama emisije El Chiringuito de Jugones, Asencio je bio pri svijesti i stabilno te je u bolnicu prevezen iz predostrožnosti. Trener Álvaro Arbeloa potvrdio je da je riječ o ozljedi vrata, ali da prema prvim procjenama ne izgleda ozbiljno.

26.2.2026.
8:06
Sportski.net
Ruben Albarran/Zuma Press/Profimedia
Real MadridRaul Asencio
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx