Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb
Ždrijeb parova osmine finala nogometne Lige prvaka bit će u petak, 27. veljače u Nyonu.
Osam najboljih klubova iz ligaškog dijela, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City izborili su direktan plasman u osminu finala, dok su Atletico Madrid, Atalanta, Real Madrid, PSG, Galatasaray, Newcastle United, Bodo Glimt i Bayer Leverkusen prošli kroz play-off.
Klubovi su upareni na temelju svojih pozicija na kraju ligaške faze kako bi formirali četiri nositeljska para (klubovi na pozicijama 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8).
Klubovi iz svakog nositeljskog para izvlače se na jednu od dvije pozicije u osmini finala protiv pobjednika doigravanja nokaut faze, čija se pozicija određuje ždrijebom doigravanja nokaut faze.
MOGUĆI PAROVI OSMINE FINALA:
Paris Saint-Germain - Barcelona ili Chelsea
Galatasaray - Liverpool ili Tottenham
Real Madrid - Sporting ili Manchester City
Atalanta - Arsenal ili Bayern Munchen
Newcastle United - Chelsea ili Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham ili Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City ili Sporting
Bayer Leverkusen - Bayern Munchen ili Arsenal
Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. ožujka.
