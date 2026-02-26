FREEMAIL
SAMA ELITA /

Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb

Poznati svi potencijalni parovi osmine finala: Evo tko će na koga i kad je točno ždrijeb
Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. ožujka

26.2.2026.
0:04
Hina
Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Ždrijeb parova osmine finala nogometne Lige prvaka bit će u petak, 27. veljače u Nyonu.

Osam najboljih klubova iz ligaškog dijela, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City izborili su direktan plasman u osminu finala, dok su Atletico Madrid, Atalanta, Real Madrid, PSG, Galatasaray, Newcastle United, Bodo Glimt i Bayer Leverkusen prošli kroz play-off.

Klubovi su upareni na temelju svojih pozicija na kraju ligaške faze kako bi formirali četiri nositeljska para (klubovi na pozicijama 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8).

Klubovi iz svakog nositeljskog para izvlače se na jednu od dvije pozicije u osmini finala protiv pobjednika doigravanja nokaut faze, čija se pozicija određuje ždrijebom doigravanja nokaut faze.

MOGUĆI PAROVI OSMINE FINALA:

Paris Saint-Germain - Barcelona ili Chelsea

Galatasaray - Liverpool ili Tottenham

Real Madrid - Sporting ili Manchester City

Atalanta - Arsenal ili Bayern Munchen

Newcastle United - Chelsea ili Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham ili Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City ili Sporting

Bayer Leverkusen - Bayern Munchen ili Arsenal

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. ožujka.

