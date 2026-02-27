FREEMAIL
BORI SE I BRAT, TAKOĐER /

Tirke prvi put brani tron: Nijemac koji nokautira dolazi po pojas u Ljubljanu

Tirke prvi put brani tron: Nijemac koji nokautira dolazi po pojas u Ljubljanu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

FNC raste, borbe su brutalnije, a Voyo je jedino mjesto gdje to možeš gledati iduće dvije godine. Pretplata nije trošak, nego ulaznica koja vrijedi 365 dana.

27.2.2026.
20:45
Sportski.net
Armin Durgut/PIXSELL
Fight Nation Championship otkrio je novi naslovni okršaj za priredbu u Sloveniji. Na eventu 11. travnja u Arena Stožice prvak perolake kategorije Ivan “Tirke” Sičaja (8-1) prvi put stavlja pojas na kocku protiv Nijemca Eduarda Kexela (12-3).

Sičaja brani tron koji je osvojio prošle jeseni u Zagrebu, gdje je svladao Paweł Polityło. Profilirao se kao borac koji strpljivo gradi pobjedu i kažnjava svaku pogrešku protivnika, a upravo mu je takav pristup donio titulu i reputaciju jednog od najnezgodnijih imena u diviziji do 66 kg.

S druge strane, Kexel dolazi pun samopouzdanja. U FNC-u se predstavio na priredbi u Münchenu, gdje je kao zamjena u višoj kategoriji nokautirao Filip Pejić. Sada se spušta u perolaku s jasnim ciljem – preuzeti pojas prvaku pred slovenskom publikom.

 

 

 

 

Ovo je druga borba za naslov na FNC 29. U glavnoj borbi večeri pojas poluteške kategorije branit će Matej Batinić protiv slovenskog izazivača Jakoba “Gorille” Nedoha. Na rasporedu su i teškaški sudar Michała Andryszaka i Valdrina Istrefija te okršaj poluteškaša Andresa Ramosa i Bartłomieja Gładkowicza.

Na istom eventu borit će se i njegov brat Tomislav Sičaja.

 

 

 

 

Najava stiže uoči FNC-ove priredbe u Slavonskom Brodu, koju predvodi dvoboj Marka Bojkovića i Ivana Vulčina, a koji možete gledati na platformi VOYO!

POGLEDAJTE VIDEO: Sičaja nakon sjajne pobjede: 'Jeste vidjeli? Jak je k'o mazga i pet puta iskusniji od mene'

