Znanost objasnila fenomen 'trudničkog mozga': 'Grane se režu da stablo raste učinkovitije'

Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, majčin mozak prolazi kroz dubok proces preuređenja kako bi se pripremio za zahtjeve roditeljstva. Istraživači uključeni u projekt 'Be Mother', najveću studiju te vrste do sada, pratili su 127 žena kroz niz magnetskih rezonancija i hormonskih testova prije, tijekom i nakon trudnoće. Rezultati su otkrili zapanjujuću fizičku transformaciju.

Znanstveni tim, čiji je suvoditelj profesor Oscar Vilarroya, usporedio je trudne sudionice s kontrolnom skupinom od 52 žene koje nikada nisu bile trudne. Dok su strukture mozga u kontrolnoj skupini ostale nepromijenjene, trudnice su pokazale jasno i dosljedno neuralno remodeliranje, potaknuto hormonskim promjenama te izmjenama u krvnim žilama i živčanim mrežama.

Gubitak sive tvari kao 'orezivanje stabla'

Tijekom istraživanja utvrđeno je da su buduće majke u prosjeku izgubile gotovo pet posto sive tvari, tkiva odgovornog za obradu emocija, informacija i empatije. Međutim, ovaj gubitak nije znak propadanja. Vodeća istraživačica, profesorica Susana Carmona s Instituta za zdravstvena istraživanja Gregorio Marañón, usporedila je taj proces s orezivanjem stabla.

'Neke se grane režu kako bi stablo raslo učinkovitije', objasnila je.

Iako se dio sive tvari vratio unutar šest mjeseci nakon poroda, početna promjena sugerira da se mozak zapravo 'priprema' za razvoj majčinskih instinkta. Mozak se ne smanjuje, već postaje učinkovitiji i specijaliziraniji.

Mozak se ne 'umanjuje', već specijalizira

Godinama je pojam 'trudnički mozak' bio sinonim za zaboravljivost i smanjene intelektualne sposobnosti. Međutim, ovo istraživanje pokazuje da mozak ne postaje 'gluplji', već se prilagođava novoj i najvažnijoj ulozi u životu.

Govoreći za BBC, Tania Esparza, sudionica studije, izjavila je: 'Umorna sam od toga da se trudnice infantilizira.' Dodala je: 'Umjesto da postajemo gluplje, postajemo specijaliziranije za posao koji nas čeka.'

Slično iskustvo podijelila je i Ana Mudrinić, majka, koja je za BBC ispričala kako se ponekad tijekom trudnoće osjećala zaboravno. 'Htjela sam poslati e-mail šefici i u tom trenutku se jednostavno nisam mogla sjetiti njezina imena', rekla je.

Iako ova studija nije izravno ispitivala promjene u pamćenju povezane s trudnoćom, manja studija tima profesorice Carmone iz 2016. godine, koja je obuhvatila 25 žena, nije pronašla značajan utjecaj na pamćenje, piše Daily Mail.

Sve u svemu, čini se da je 'trudnički mozak' zapravo sofisticirani mehanizam prirode. To je duboka neurološka adaptacija koja ženi omogućuje da razvije snažnu povezanost s djetetom i učinkovitije odgovori na njegove potrebe, pretvarajući mozak u visoko specijaliziran alat za majčinstvo.

