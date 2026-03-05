Idući tjedan slijedi jedan neočekivani potez? 'To im je isplativije nego da Vlada intervenira'

U utorak se mijenjaju cijene goriva na benzinskim postajama. Spremnik dizela mogao bi biti skuplji 10 i pol eura, a benzina tri i pol eura. Razlog divljanja cijena nafte je sukob na Bliskom istoku pa su sada na potezu Vlada i distributeri.

Reporterka RTL-a Danas, Katarina Brečić, razgovarala je s jednim od distributera koji navodi kako razmatraju nepodizanje cijena goriva na benzinskim postajama kako im Vlada ponovno ne bi uvela uredbu o ograničenju maloprodajnih cijena.

"Nitko od velikih distributera koji posluju u Hrvatskoj danas nije odgovorio na naš upit. Ipak, neslužbeno doznajemo od jednog distributera da razmatraju opciju da u utorak ne podižu cijene goriva. Procjenjuju, naime, da im je financijski isplativije samostalno podnijeti teret onoga što se događa na tržištu naftnih derivata nego da im Vlada ponovno uvede uredbu o ograničenju maloprodajnih cijena", kazala je.

Vlada pozdravlja ovakav potez distributera

Podsjetila je kako je Vlada tu uredbu uvela nakon poremećaja uzrokovanih početkom rata u Ukrajini te poručila kako članovi Vlade pozdravljaju takav potez distributera.

"Pitali smo u Vladi znaju li za tu namjeru. U prvi mah nekoliko je članova reklo da nisu čuli za to, ali da pozdravljaju takav potez ako je informacija točna. Netom prije uključenja, jedan nam je sugovornik iz Vlade javio da su čuli za tu mogućnost, ali da nisu posve sigurni hoće li distributeri zaista ustrajati u toj namjeri te da će više informacija imati u ponedjeljak", kazala je.

Slijedi 'radni vikend'

Istaknula je kako je na tržištu naftnih derivata došlo do velikog poremećaja.

"Članovi Vlade planiraju razgovarati s distributerima idućih dana, poručivši kako će ovo biti 'radni vikend'. Stoga će stvarna cijena goriva u utorak ovisiti i o distributerima i o Vladi, no nesporno je da je na tržištu naftnih derivata došlo do velikog poremećaja i da je određena akcija u ovom trenutku zaista potrebna", kazala je Brečić.

Istaknula je kako rast cijena nafte i događanja na Bliskom istoku sigurno utječu na cijene struje i plina.

Šušnjar: 'Ovo je nešto novo'

"Premijer je izjavio da Vlada prati cijene nafte i plina, barem kada je riječ o kućanstvima. Važno je naglasiti da se cijena plina za kućanstva formira i fiksira 1. listopada za nadolazeću ogrjevnu sezonu. Stoga kućanstva ne trebaju brinuti o mogućem rastu cijena plina, no sa strujom je situacija drugačija. Struja je u proteklih šest mjeseci već dva puta poskupjela: prvi put 1. listopada prošle godine, a zatim ponovno prvog dana nove godine. Plan Vlade bio je da struja ponovno poskupi 1. travnja te da se u potpunosti izađe iz programa subvencija, no sada je pitanje hoće li se to doista i dogoditi", kazala je i dodala kako je o svemu pitala i ministra gospodarstva.

"Polako, ima još vremena do 1. travnja. Pratimo situaciju. Ovo je nešto novo. Planirali smo izaći iz mjera i to je bio redovan dio procesa – da taj izlazak ima što manji utjecaj na građane. Međutim, sada imamo novi poremećaj na tržištu. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati do tog razdoblja te ćemo sukladno tome reagirati", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.