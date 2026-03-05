Hrvatima već u utorak stiže novi šok? A to bi mogao biti tek početak loših vijesti...

Blagi rast cijena goriva ovog tjedna nije posljedica sukoba na Bliskom istoku. No rat bi mogao pokazati zube na benzinskim postajama već idućeg utorka.

"Sipat moram. Koliko god koštalo, da koštalo. Kaj da radim?", pita se Vladimir iz Zagreba.

"Kad mi treba, tad usipam, to je to, nemam izbora. Idem na posao, idem na put, evo sutra idem na put", kaže Melita iz Zagreba.

"Ja točim točno za 20 eura. Tako da mi je tako svejedno", kaže Borna iz Zagreba.

Nove cijene već u utorak

Gorivo je poskupjelo na mediteranskom tržištu, pogotovo dizel, 40 posto, objašnjava nam predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

"Što kad prevedemo u situaciju kod nas na crpkama to znači da bi prema današnjim cijenama benzin mogao otići gore za 7 centi, a dizel za 21 cent. Takva je znači situacija", rekao je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Dodaje i da bi nas takve cijene na benzinskim postajama trebale očekivati već u utorak.

Kompletne podatke imat će u subotu ujutro, nakon što se zatvore burze u petak u ponoć. Ali prema današnjim podacima to znači da ako dizel poskupi 21 cent, prosječni spremnik dizela bit će skuplji 10 i pol eura. Dok će prosječni spremnik benzina biti skuplji 3 i pol eura.

Vlada prati situaciju

Konačne cijene ovise o distributerima te o Vladi koja prati situaciju.

"Vrlo jasno kažem da smo spremni donositi akte kojima ćemo ograničiti cijene energenata ukoliko to bude potrebno, kao i uvođenje drugih mjera kojima se pomoglo već prije, a pomoglo se našim građanima i gospodarstvu", rekao je premijer Andrej Plenković.

Jer dugotrajno zatvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi rezultirati rastom cijena nafte, plina i samim time inflacije, dodaje premijer. Kada Vlada ne bi intervenirala, uz građane prvi na udaru bili bi prijevoznici. A oni poručuju da cijene zasad neće dizati.

Rast će i usluge prijevoza?

S druge strane, direktor Sektora za promet i logistiku HGK, Dario Soldo, upozorava na moguće dizanje cijena.

"Ukoliko se ovako razdoblje i porast cijene nafte bude događao u dugoročnom razdoblju vjerojatno će se korigirati cijene prijevoznih usluga. Međutim mi kao Hrvatska gospodarska komora smo uvijek imali aktivnu suradnju a Vladom i ministarstvom gospodarstva te smo i prije imali određene mjere i potpore", rekao je Soldo.

Inflacija ubrzava zbog energenata

Državni zavod za statistiku objavio je da su, nakon cijena usluga, energenti drugi najveći krivac što je inflacija ubrzala. Pa bivši SDP-ov ministar financija poziva Vladu da intervenira u trošarine na gorivo.

"Hrvatska plaća oko 51 eurocent za trošarinu za benzin. I ona tu još ima prostora 15 eurocenti da dođe do minimalne trošarine. Za dizel tu ima 7 eurocenti. Vlada može kompenzirati prvi udar 7 do 15 eurocenti, ovisno o vrsti goriva", poručio je Boris Lalovac.

Osim u trošarine, Vlada može intervenirati i u marže distributera.

Hoće li i koliko gorivo poskupjeti idućeg tjedna, bit će jasno za vikend.