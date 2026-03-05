Cijene goriva rastu, a skladišta puna, građani ogorčeni: 'To je čista pljačka!'

Nedavni drastični porast cijena goriva naišao je na oštre kritike i unutar same industrije. Udruga za interese benzinskih crpki Njemačke TiV otvoreno govori o "pljački". Njihov glasnogovornik Herbert W. Rabl, optužio je naftne kompanije da iskorištavaju trenutačnu nesigurnost oko cijena nafte. Prema njegovim riječima, dizanje cijena na crpkama nema izravne veze sa stvarnom opskrbom, piše Fenix.

"Skladišta su puna. Nema apsolutno nikakvog razloga da se trenutačno - ni jučer, ni danas - povećavaju cijene", izjavio je Rabl. Naime, u samo nekoliko dana, gorivo je poskupilo čak 25 centi.

"To je čista pljačka", ovako je to objasnio.

Rat potiče strah

Prema podacima Udruge, količine goriva koje se trenutno prodaju nabavljene su ranije po znatno nižim cijenama. Sav benzin koji je prošao kroz opskrbni lanac do crpki kalkuliran je po cijeni koja se kretala između 1,60 i 1,80 eura. Udruge su uvjerene da se porast cijena vodi tržišnim očekivanjima i strahom.

"Rat potiče strah kod ljudi, a ljudi tada prihvaćaju više cijene benzina“, rekao je Rabl i dodao da naftne kompanije koriste tu situaciju. Sami voditelji benzinskih crpki nemaju gotovo nikakve koristi od visokih cijena.

"Kao najmoprimci male crpke, mi od toga nemamo ništa. Po prodanoj litri dobivamo proviziju od jedan do dva centa“, objasnio je Rabl. Sav dodatni prihod od visokih cijena ostaje kod velikih naftnih kompanija. Udruga stoga traži političke mjere i snažniji nadzor tržišta. Kao rješenje predlažu model koji već postoji u Austriji: cijene se smiju povećati samo jednom dnevno, a nakon toga mogu samo padati. Također, smatraju da bi službe za zaštitu tržišnog natjecanja trebale snažnije intervenirati.

