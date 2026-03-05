FREEMAIL
ŠOKANTNE OBJAVE /

Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao

Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Srpski reper izazvao je skandal na društvenim mrežama objavivši fotografije u nacističkoj uniformi

5.3.2026.
15:59
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Srpski reper Vuk Mob (36) izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira u nacističkoj uniformi i salutira Hitlerovim pozdravom. Sporne objave pojavile su se kao njegov komentar o ratnom sukobu na Bliskom istoku, u kojem su prema njegovim riječima, na jednoj strani Izrael i Sjedinjene Američke Države, a na drugoj Iran.

Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
Foto: @iamvukmob

Prvo je objavio Instagram story s pitanjem: "Što misliš o Izraelu i Židovima?" dok je nosio nacističku kapu. Nakon kritika, objavio je ispriku svim Židovima priznajući da je možda pretjerao, ali je ubrzo ponovo objavio istu spornu fotografiju.

Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
Foto: @iamvukmob
Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
Foto: @iamvukmob

Instagram je brzo reagirao, uklonivši njegove sporne storije, a Vuk Mob je obavijestio pratitelje da mu prijeti gašenje profila zbog ovog skandala.

Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
Foto: @iamvukmob

Objava repera Vuk Moba izazvala je reakcije zbog osjetljivosti teme, s obzirom na povijest stradanja tijekom Drugog svjetskog rata na teritoriju bivše Jugoslavije. 

Što kaže zakon u Srbiji?

Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih i fašističkih organizacija zabranjuje upotrebu simbola koji šire mržnju prema drugim narodima, te propisuje kazne za one koji sudjeluju u takvim manifestacijama. Novčane kazne mogu doseći i 1.000.000 dinara, a prekršitelji mogu biti kažnjeni i oduzimanjem predmeta koji su korišteni u izvršenju prekršaja.

SkandalReperInstagram
