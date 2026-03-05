Vuk Mob pozirao u nacističkoj uniformi i vrijeđao Židove: Instagram odmah reagirao
Srpski reper izazvao je skandal na društvenim mrežama objavivši fotografije u nacističkoj uniformi
Srpski reper Vuk Mob (36) izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira u nacističkoj uniformi i salutira Hitlerovim pozdravom. Sporne objave pojavile su se kao njegov komentar o ratnom sukobu na Bliskom istoku, u kojem su prema njegovim riječima, na jednoj strani Izrael i Sjedinjene Američke Države, a na drugoj Iran.
Prvo je objavio Instagram story s pitanjem: "Što misliš o Izraelu i Židovima?" dok je nosio nacističku kapu. Nakon kritika, objavio je ispriku svim Židovima priznajući da je možda pretjerao, ali je ubrzo ponovo objavio istu spornu fotografiju.
Instagram je brzo reagirao, uklonivši njegove sporne storije, a Vuk Mob je obavijestio pratitelje da mu prijeti gašenje profila zbog ovog skandala.
Objava repera Vuk Moba izazvala je reakcije zbog osjetljivosti teme, s obzirom na povijest stradanja tijekom Drugog svjetskog rata na teritoriju bivše Jugoslavije.
Što kaže zakon u Srbiji?
Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih i fašističkih organizacija zabranjuje upotrebu simbola koji šire mržnju prema drugim narodima, te propisuje kazne za one koji sudjeluju u takvim manifestacijama. Novčane kazne mogu doseći i 1.000.000 dinara, a prekršitelji mogu biti kažnjeni i oduzimanjem predmeta koji su korišteni u izvršenju prekršaja.
POGLEDAJTE VIDEO: Od stress free gradova do Sixta Rodrigueza na Opatovini: Ovo je Direktov pregleda dana