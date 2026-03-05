Ove boje buketa izbjegavajte u cvjećarnicama u širokom luku: Donose nesreću i tugu?

Dan žena, 8. ožujka, nezamisliv je bez cvijeća. Buketi, cvjetni aranžmani i poklonjene ruže postali su sinonim za pažnju i poštovanje prema ženama u našim životima.

Ipak, u svijetu cvijeća, kao i u narodnim predajama, postoje nepisana pravila. Dok je većina cvijeća simbol radosti i ljubavi, pojedine vrste, boje, pa čak i aranžmani, prema starim vjerovanjima nose negativnu simboliku.

Kako vaš znak pažnje ne bi bio pogrešno protumačen ili, prema praznovjerju, donio lošu sreću, važno je znati koje cvijeće treba izbjegavati.

Više od boje: Skrivena poruka žutog, bijelog i ljubičastog cvijeća

Boja cvijeta često nosi jaču poruku od same vrste. Iako su simboli podložni promjenama i razlikuju se od kulture do kulture, neke su se negativne asocijacije duboko ukorijenile.

Žuta boja, premda je boja sunca i radosti, u jeziku cvijeća često ima mračnije značenje. Žute ruže ili karanfili tradicionalno se povezuju s ljubomorom, nevjerom, pa čak i izdajom. Pokloniti takav buket partnerici moglo bi se protumačiti kao pasivno-agresivna poruka o sumnji ili zahlađenju odnosa.

S bijelom bojom također treba biti oprezan. Iako simbolizira nevinost i čistoću, u mnogim europskim i azijskim kulturama bijela je boja žalosti. Bijeli ljiljani i pogotovo krizanteme čvrsto su vezani uz sprovode i iskazivanje sućuti.

Zbog toga se smatra izrazito neprimjerenim darom za sretne prigode. Posebno lošim znakom smatra se kombinacija crvenog i bijelog cvijeća u jednom buketu. Prema viktorijanskom praznovjerju, takav aranžman simbolizira "krv i suze" te se vjerovalo da priziva nesreću ili smrt.

Foto: Shutterstock

Cvijeće koje je bolje zaobići u cvjećarnici

Osim boja, i neke vrste cvijeća nose simboliku koja nije prikladna za slavlje. Iako su prelijepe i raskošne, neke od njih bolje je ostaviti u cvjećarnici kada birate poklon za Dan žena.

Krizanteme i ljiljani: Granica između slavlja i žalosti

U Hrvatskoj, kao i u većini Europe, krizantema je neprikosnoveni "grobljanski cvijet". Njezina povezanost sa Svi Svetima i izrazima sućuti toliko je jaka da bi poklanjanje krizantema za Dan žena predstavljalo ozbiljan gaf i znak nepoštovanja.

Bez obzira na njihovu ljepotu i raznolikost boja, ovo je cvijet koji se u svečanim prilikama zaobilazi u širokom luku. Slično je i s ljiljanima.

Iako se bijeli ljiljani ponekad koriste na vjenčanjima kao simbol čistoće, njihova dominantna uloga u pogrebnim aranžmanima daje im notu tuge i prolaznosti, što ih čini dvojbenim izborom za poklon.

Foto: Shutterstock

Naizgled bezazleni, ali s teškom simbolikom

Među cvijećem koje nosi negativnu simboliku nalaze se i neke vrste za koje to nikada ne biste pomislili. Raskošne hortenzije, primjerice, simboliziraju osamljenost, emocionalnu hladnoću i izolaciju.

Prema Feng Shui filozofiji, vjeruje se da držanje hortenzija u kući može donijeti usamljenost i "istjerati" pozitivnu energiju. Begonije se tradicionalno vežu uz "crne misli" i melankoliju, dok se za zumbule, ovisno o boji, smatra da mogu predstavljati žaljenje i tugu.

Čak i vjesnici proljeća, narcisi, mogu poslati krivu poruku. Dok općenito simboliziraju ponovno rođenje i nove početke, žuti narcis može značiti prezir, neuzvraćenu ljubav ili, kako mu i ime govori, narcisoidnost i samoljublje.

Također, postoji praznovjerje da poklanjanje samo jednog narcisa donosi nesreću.