Branitelji prozvali Cetinskog i Jozinovića: 'Ne pjevajte na mjestu gdje su mučeni Hrvati'

Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata u petak je uputila apel hrvatskim sportašima i glazbenicima da ne održavaju glazbena i sportska događanja na mjestima stradanja ljudi u Domovinskom ratu.

Povod je konkretno koncert Tonyja Cetinskog najavljen za Dan žena, 8. ožujka u novosadskoj dvorani SPENS u Srbiji, te koncert Jakova Jozinovića u istoj dvorani 14. ožujka.

Tim povodom apel su uputili s konferencije za novinare koja se održala u prostorijama HVIDR-e u Zagrebu na kojoj su rekli da je u toj dvorani 1991. bio koncentracijski logor u koji su doveli zarobljenike – žene, djecu i starce – nakon okupacije Vukovara

"Nažalost, mi preživjeli logoraši i predstavnici udruga iz Domovinskog rata upozoravamo na ovakve situacije i anomalije. Ovo nije nešto što se sada dogodilo. Mi na to upozoravamo već 35 godina", rekao je na konferenciji Zlatko Panković, vukovarski branitelj, preživjeli zatočenik srpskih koncentracijskih logora koji je prošao i kroz dvoranu SPENS, te je ujedno bio osuđen na smrtnu kaznu strijeljanjem u Beogradu kako su naveli na konferenciji.

"Na popisu Udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora nalazi se popis koncentracijskih logora na teritoriju Republike Srbije koji je dostupan svakome. Nažalost, mnogi to ignoriraju i mi branitelji i logoraši na to moramo upozoravati. Ja sam nakon okupacije Vukovara bio u tom logoru. Republika Srbija već 35 godina negira postojanje koncentracijskih logora na svom teritoriju, jer bi u suprotnom dovela sebe u situaciju da mora platiti odštetu Republici Hrvatskoj i nama logorašima", naveo je na konferenciji.

'To je bio koncetracijski logor'

Nastavio je da Srbija logore nastoji prikazati kao tranzitne ili prihvatne centre. "Ali to nisu bili nikakvi centri nego koncentracijski logori. Tamo sam (u dvorani SPENS) bio dva dana. Tukli su me, maltretirali, ponižavali i zlostavljali na načine o kojima bih poštedio hrvatsku javnost jer doista nisu za svačije uši. Ja sam iz svoje grupe zarobljenika jedini preživjeli. Ostali su umrli tijekom godina ili im se danas ne zna sudbina – nestali su", rekao je.

Iznio je svjedočanstvo torture kroz koje je tamo prošao.

'Dječake odvodili od majki, žene silovali'

"Na galeriji dvorane, gdje smo bili tučeni, ispitivani i vezani žicom, imali smo pregled onoga što se događalo unutar dvorane. Tamo je bilo smješteno više od 5000 djece, žena i staraca, pa i dječaka od 16 godina, koje su policajci, četnici i drugi izdvajali i odvajali od majki te odvodili u logore. Možete zamisliti situaciju kada dijete odvode od majke. Nažalost, tamo su mnoge žene silovane. Neke su progovorile, neke jednostavno nisu jer - znate u kakvom društvu živimo. Mnoge su umrle i odnijele su tajne sa sobom, ali članovi obitelji to mogu posvjedočiti", rekao je.

Rekao je da je u dvorani SPENS bio koncentracijski logor sa "zvjerstvima, mučenjima, silovanjima i ubojstvima".

'Tamo je pjevala i Doris Dragović'

Osvrnuo se dodatno na sporanu dvoranu: "Specifikum ove dvorane je što ona i 1991. i danas egzistira kao komercijalna dvorana, za razliku od svih drugih logora koji su bili u zatvorima, šumama, poljoprivrednim dobrima, na napuštenim farmama ili u rudnicima poput Aleksinca. Ova dvorana postoji i danas i, nažalost, naši glazbenici odlaze tamo i pjevaju."

Nastavio je da je na to upozoravao i 2014. kada je tamo nastupila Doris Dragović, također za Dan žena.

"Stupio sam u kontakt s njezinim menadžerom i tada su me ignorirali, kao i danas. Na apel Toniju Cetinskom i mladom glazbeniku Jakovu iz Vinkovaca oglušili su se. Toni Cetinski, ili netko tko moderira njegovu stranicu na Instagramu, rekao je da Srbi od njega traže penale za odustajanje od koncerta. Rekao sam da su logoraši i civilne žrtve tog logora, kao i svih drugih logora, već platili penale za sve buduće generacije hrvatskog naroda. Ako mu je financijski problem podmiriti penale, mi branitelji spremni smo skupiti novac za to", naveo je Panković.

Dodao je da njihov apel nema veze s politikom niti s bilo kakvom politizacijom teme. Nastavio je da je to isključivo pitanje pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata i logorašima.

"Naša obveza i dužnost je govoriti u ime žrtava. Negiranje Srbije o postojanju logora je poznato. Tadić je bio na Ovčari i obećao dostaviti podatke o nestalima pa i iz te dvorane. To je ostalo samo na obećanju. Toliko o ozbiljnosti i prihvaćanju vlasti Srbije o postojanju koncentracijskih logora. Imaju ih, ali ih ne žele priznati", rekao je.

Rekao je i da se glazbenici, pa i Cetinski, pozivaju na izjavu generala Gotovine da je rat završio i da se treba okrenuti budućnosti.

"Ovim putem poručujem glazbenicima, sportašima i svima drugima da ta riječ generala Gotovine sigurno ne znači da idemo pjevati i veseliti se na mjestima patnje i stradanja hrvatskog naroda. Siguran sam da general Gotovina nije mislio na to svojom rečenicom", zaključio je.

Ivan Anđelić Tok, jedan od zapovjednika obrane Vukovara, podsjetio je da je pet puta ranjen u Domovinskom ratu. "Preživjeli Vukovarci koji smo nakon okupacije dovedeni u logore svjedoci smo da je velik broj ljudi strijeljan nakon predaje, a o tome se jako malo govori. I radije da sam pet puta ranjen nego da sam završio u logorima. Takva su zvjerstva radili. Preživjeli smo torture u logorima. Torture u logorima su bile strašne, ali najveći broj ljudi nije ni vidio logore – ubijeni su", naveo je zapovjednik obrane Vukovara.

Foto: RTL Danas

Potom je nastavio: "Dosta je toga. Stoјi li Hrvatska iza stvaratelja domovine ili ne? Mi moramo reći svoje, a drugi neka se ponašaju kako žele. Puna podrška preživjelim logorašima. Zahvalan sam što nas još ima živih i što možemo govoriti mladima da nikada više ne vjeruju onima od kojih smo već jednom stradali", rekao je Anđelić Tok.

Vlado Ošust, logoraš srbijanskih koncentracijskih logora, rekao je da je temeljna njihova poruka 'da se ne zaboravi'.

Foto: RTL Danas

"Mi koji smo preživjeli imamo obvezu širiti istinu o Domovinskom ratu – da su logori bili mučilišta, da je ondje bilo nečovječnog postupanja i kršenja Ženevskih konvencija o pravima branitelja, a osobito civila. Ovo činimo da se ne zaboravi. Imamo pravo i obvezu podsjećati drugu stranu na istinu, kao što i druga strana često podsjeća na Jasenovac iako s njemamo ništa. Svi koji su bili u Jasenovcu su pobijeni, po kolonama, da ne idemo dublje. Ovo radimo zbog sjećanja na sve žrtve koje s bile i ne daj bože da opet bude".

Ante Tandara ispred HVIDRA-e Grada Zagreba dao je podršku ovoj inicijativi.

S ove konferencije uputili su prijedlog Ministarstvu kulture i medija te Ministarstvu turizma i sporta da, u suradnji s relevantnim strukovnim organizacijama, izdaju službenu preporuku hrvatskim izvođačima i sportašima da ne nastupaju u prostorima koji su tijekom agresije Srbije i Crne Gore na Republiku Hrvatsku bili mjesta zatočenja i mučenja hrvatskih branitelja i civila.

POGLEDAJTE VIDEO Naomi je napustila Japan sa samo jednim koferom: 'Nešto nas je vuklo u Dubrovnik i ondje smo imali posebno vjenčanje'