FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI 'BIG BROTHER'? /

Nema više 'od šaltera do šaltera'! Stiže Središnji registar stanovništva, evo koje promjene donosi

Popis stanovništva koji se provodio svakih 10 godina odlazi u povijest. Stiže Središnji registar stanovništva koji otkriva sve o primanjima, nekretninama i obitelji, ali i u svakom trenutku zna koliko nas ima. Više nema hodanja od šaltera do šaltera. 

"Mehanizam temeljem kojeg uvelike rasterećujemo građane zbog toga što građani umjesto da idu od institucije do institucije i traže različite potvrde, oni će imati sve na jednom mjestu, moći će skratiti i olakšati administrativne postupke i ostvarivati svoja prava", kazala je Tereza Rogić Lugarić, državna tajnica u Ministarstvu financija.

Država je uvjerena da je više nitko neće moći lako nasamariti. "Neće više biti moguća situacija u kojoj će neko kućanstvo komunicira veći broj članova, kako bi ostvarili veća prava iz područja socijalne politike", tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić.

U njemu će biti i OIB, podaci o obitelji i kućanstvu, obrazovanju, zaposlenju, socijalnim pravima… Pristup će imati i građani i institucije. Više doznajte u prilogu.

VOYO logo
26.5.2026.
21:14
Kristina Čirjak
Popis Stanovništva RhRegistarMinistarstvo FinancijaTomislav Ćorić
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa