Nema više 'od šaltera do šaltera'! Stiže Središnji registar stanovništva, evo koje promjene donosi

NOVI 'BIG BROTHER'? /

Popis stanovništva koji se provodio svakih 10 godina odlazi u povijest. Stiže Središnji registar stanovništva koji otkriva sve o primanjima, nekretninama i obitelji, ali i u svakom trenutku zna koliko nas ima. Više nema hodanja od šaltera do šaltera.

"Mehanizam temeljem kojeg uvelike rasterećujemo građane zbog toga što građani umjesto da idu od institucije do institucije i traže različite potvrde, oni će imati sve na jednom mjestu, moći će skratiti i olakšati administrativne postupke i ostvarivati svoja prava", kazala je Tereza Rogić Lugarić, državna tajnica u Ministarstvu financija.

Država je uvjerena da je više nitko neće moći lako nasamariti. "Neće više biti moguća situacija u kojoj će neko kućanstvo komunicira veći broj članova, kako bi ostvarili veća prava iz područja socijalne politike", tvrdi ministar financija Tomislav Ćorić.

U njemu će biti i OIB, podaci o obitelji i kućanstvu, obrazovanju, zaposlenju, socijalnim pravima… Pristup će imati i građani i institucije. Više doznajte u prilogu.