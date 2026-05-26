Mirovine će biti veće, ali ne svima: Izračunali smo tko će i koliko profitirati od ukidanja poreza

Od 1. siječnja 2027. mirovine u Hrvatskoj više se neće oporezivati. Riječ je o velikoj promjeni koja će zahvatiti umirovljenike koji trenutačno plaćaju porez na mirovinu. Kolika će ušteda biti, ovisit će o visini mirovine i mjestu prebivališta. Najviše će profitirati oni s višim primanjima, dok se za one s nižima ništa ne mijenja.

RTL Danas donosi i ostale detalje oko ukidanja poreza na mirovine. Neke će mirovine biti veće, ali ne svima, zato što se niti ne oporezuju svima.

Od ukupno 1 233 676 hrvatskih umirovljenika u ožujku je porez na mirovinu platilo njih 40 posto, odnosno nešto više od 491 tisuću, točnije oni kojima je mirovina iznad 600 eura. Za one koji primaju manje - nema nikakve promjene jer oni porez ionako ne plaćaju.

Koliko će rasti mirovine onima s više od 600 eura mjesečno?

Osnovica se oporezuje po stopama koje ovise o mjestu prebivališta pa evo prosječnog izračuna:

Onima s mirovinom od 1000 eura, nakon ukidanja poreza će ostati u prosjeku 42 eura više na mjesec

na 800 eura mirovina je viša za 21 euro

dok će umirovljenicima s mirovinom od 650 eura u prosjeku ostati 5 eura i 20 centi više

Neće se umirovljenici ovime obogatiti, ali svaki euro nešto znači, ako znamo da je prosječna mirovina u Hrvatskoj 689 eura, dok je medijalna 513 eura, a to znači da polovica svih umirovljenika u Hrvatskoj prima manje od tog iznosa.