Velika vijest za 530.000 umirovljenika: 'Dogovoreno je s Plenkovićem, evo kad kreće'

Predsjednik HSU-a, koalicijskog partnera vladajućih, Marinko Lukenda objavio je u utorak da će od 1. siječnja 2027. biti ukinut porez na dohodak od mirovine za otprilike 530.000 umirovljenika koji ga trenutno plaćaju, a prosječno povećanje mirovina zbog toga iznosi oko 33 eura.

Lukenda, koji je ujedno državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekao je da je odluka donesena u dogovoru s predsjednikom Vlade te da je ukidanje poreza na sve mirovine, bez obzira na iznos, bio dio programa HSU-a od početka mandata.

"Porez se ukida od 1. siječnja 2027. na sve mirovine, kako je Hrvatska stranka umirovljenika i komunicirala. To je jedan od naših koalicijskih dogovora i od naših obećanja iz predizborne kampanje", rekao je.

Mjera će koštati nešto više od 180 milijuna eura koji su do sada odlazili jedinicama lokalne samouprave. Porez na mirovine kreće se između 10 i 11 posto. "Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine od 11,5 posto i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna eura", rekao je Lukenda.

Pojasnio je da umirovljenici do 600 eura mirovine nikad nisu plaćali porez, a da će oni s mirovinom od oko 1000 eura u Zagrebu dobiti oko 45 eura više mjesečno. "Najniže mirovine su u tri navrata rasle po tri posto, a minimalna mirovina već je sada 450 eura", rekao je Lukenda. Cilj je, podsjetio je, da prosječna mirovina do kraja mandata dostigne 800 eura.

Lukenda je najavio i da će do kraja godine biti raspisan poziv za izgradnju još 15 centara, odnosno domova za starije, uz već najavljena 18 novih centara i dva doma koji se otvaraju ove godine s kapacitetom od 1800 ležajeva i 4500 mjesta za izvaninstitucionalnu skrb.

Predsjednica Gradske organizacije HSU-a Grada Zagreba i zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi istaknula je da u Zagrebu porez na mirovine plaća više od 150.000 umirovljenika.

Upozorila je da Grad Zagreb nije aplicirao na vladina sredstva za izgradnju domova za starije, čiji je iznos bio oko 160 milijuna eura. "Zamislite koliko bi se domova za starije i raznih pratećih sadržaja moglo napraviti iz tih sredstava, jer starije osobe su gradile ovaj grad i treba ih se tretirati s dužnim poštovanjem", rekla je Culi.

Dodala je i da u proračunu Grada Zagreba za 2026. nije predviđen niti jedan cent za financiranje umirovljeničkih udruga te da je ukinuta srebrna linija za starije, za koju joj je rečeno da je starije osobe nisu koristile. "A sad je pitanje da li su uopće starije osobe znale za nju", rekla je Culi.