OGLASIO SE ŠUŠNJAR

Hrvatska pobijedila MOL u arbitraži oko INA-e! Sud Mađarima odbio sve zahtjeve

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

26.5.2026.
18:05
danas.hr
Pravorijekom od 26. svibnja 2026. arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske kao i bilo koji drugi tužbeni zahtjev te naložio MOL-u platiti tuženoj Republici Hrvatskoj troškove tribunala i administrativne troškove postupka u iznosu 775.000 EUR s kamatom.

Riječ je o tužbenom zahtjevu koji je MOL kao tužitelj izvorno postavio u ICSID investicijskoj arbitraži u kojoj je u srpnju 2022. donesen arbitražni pravorijek. Tim je pravorijekom MOL upućen da u trgovačkoj arbitraži ostvaruje svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede Ugovora o plinskom poslovanju i Prve izmjene ugovora o plinskom poslovanju, a radi isplate naknade štete.

Stoga je MOL 2023. godine pokrenuo trgovačku arbitražu protiv Republike Hrvatske.

Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju i Prvu izmjenu ugovora o plinskom poslovanju i tražio naknadu štete u iznosu 36.152.485,00 EUR odnosno alternativo naknadu štete za INU u iznosu 91.121.742,00 EUR.

Šušnjar se oglasio 

Oglasio se i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. 

 

 

"MOL je izgubio arbitražu koju je pokrenuo protiv Republike Hrvatske. Čestitam DORH-u na kvalitetno vođenom procesu i zaštiti hrvatskih interesa. Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno – razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje", naveo je Šušnjar. 

"Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno i prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja", dodao je ministar. 

MolHrvatskaDorhInaAnte Šušnjar
