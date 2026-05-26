Beograd dobiva spektakl: Delija protiv kontroverznog Walkera, evo što kaže hrvatski borac

Ante Delija dobio je sljedeći UFC meč, četvrti u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Hrvatski teškaš nastupit će 1. kolovoza na UFC Fight Nightu u Beogradu, a protivnik će mu biti brazilski borac Johnny Walker.

Delija je borbu potvrdio i na društvenim mrežama uz poruku: “UFC Fight Night, Beograd, 1.08. protivnik je Johnny Walker. Vrijeme je”.

Walker ulazi u ovaj meč s reputacijom atraktivnog, ali nepredvidivog borca. U UFC je stigao 2018. godine, kada je impresionirao nizom nokauta u prvoj rundi, no kasnije nije uspio zadržati kontinuitet protiv najboljih u poluteškoj kategoriji.

Ukupno u karijeri ima 22 pobjede, 10 poraza i jedan neodlučen ishod, a u UFC-u 8 pobjeda, 7 poraza i jedan “no contest”. Prijelaz u tešku kategoriju vidi kao novi početak karijere.

Delija u profesionalnoj karijeri ima omjer 26-8. U UFC debiju nokautirao je Marcina Tyburu, zatim je upisao kontroverzan poraz od Walda Cortes-Acoste, dok je u posljednjem nastupu u veljači izgubio jednoglasnom odlukom sudaca od Sergheia Spivaca.