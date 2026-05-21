Hrvatski borac dobio otkaz u UFC-u nakon prve pobjede

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan više nije član UFC rostera. Samo pet dana nakon prve pobjede u najjačoj MMA organizaciji, Erslan je doznao kako je to njegov kraj.

Ivan Erslan ostvario je prvu pobjedu u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac slavio je nakon tri vrlo zahtjevne runde u kojima je pokazao veliku izdržljivost i prilagodbu tijekom borbe.

🚨ROSTER UPDATE🚨



Ivan Erslan Has Been Removed From The UFC Roster Despite Winning At #UFCVegas117 pic.twitter.com/MA26DsoGgs — Kevin (@realkevink) May 21, 2026

Erslan je u UFC ringu upisao četiri nastupa, na prva tri je izgubio, a onda je slavio u spomenutom meču. Tri poraza upisao je od Iona Cutelaba, Navaja Stirlinga i Jimmyja Crutea. Ukupno je u karijeri ostvario 15 pobjeda i šest poraza.

Ivanu Erslanu 34 su godine, bori se u poluteškoj kategoriji, a ovaj otkaz uz UFC-u otvara mu povratku u FNC i/ili KSW. U FNC-u se Erslan borio tri puta i na sva tri meča je upisao pobjedu.