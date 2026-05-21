FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVRATAK U FNC? /

Hrvatski borac dobio otkaz u UFC-u nakon prve pobjede

Hrvatski borac dobio otkaz u UFC-u nakon prve pobjede
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ukupno je u karijeri ostvario 15 pobjeda i šest poraza

21.5.2026.
20:44
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski MMA borac Ivan Erslan više nije član UFC rostera. Samo pet dana nakon prve pobjede u najjačoj MMA organizaciji, Erslan je doznao kako je to njegov kraj. 

Ivan Erslan ostvario je prvu pobjedu u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac slavio je nakon tri vrlo zahtjevne runde u kojima je pokazao veliku izdržljivost i prilagodbu tijekom borbe.

 

 

Erslan je u UFC ringu upisao četiri nastupa, na prva tri je izgubio, a onda je slavio u spomenutom meču. Tri poraza upisao je od Iona Cutelaba, Navaja Stirlinga i Jimmyja Crutea. Ukupno je u karijeri ostvario 15 pobjeda i šest poraza.

Ivanu Erslanu 34 su godine, bori se u poluteškoj kategoriji, a ovaj otkaz uz UFC-u otvara mu povratku u FNC i/ili KSW. U FNC-u se Erslan borio tri puta i na sva tri meča je upisao pobjedu. 

Ivan ErslanUfcMmaFnc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike