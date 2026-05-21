Tko je Đani Barbir, FNC prvak i čovjek koji želi ušutkati 'Jokera'?

Đani Barbir, prvak Fight Nation Championshipa (FNC) u srednjoj kategoriji, nije samo borac. Njegova priča je priča o predanosti koja je započela u Pločama, a čije će se veliko finale odigrati 30. svibnja u beogradskoj Štark Areni. Njegov ulazak u kavez protiv Aleksandra "Jokera" Ilića na priredbi FNC 31 nije tek obrana pojasa, već kulminacija dugogodišnjeg rivalstva koje je zapalilo regiju.

Obiteljska žrtva kao temelj karijere

Njegov put započeo je s četrnaest godina u rodnim Pločama. Barbir je brzo shvatio da za velike snove mora napustiti lokalne okvire, pa se cijela njegova obitelj preselila u Zagreb kako bi mu omogućila bolje uvjete za trening. Ta se žrtva isplatila. Kao šesnaestogodišnjak postao je amaterski prvak Hrvatske u seniorskoj konkurenciji, dokazavši talent protiv starijih. U tom se razdoblju okušao i u boksu, gdje je bez respekta ulazio u ring s imenima poput Alena Babića i braće Plantić, zabilježivši čak i pobjedu nad Lukom Plantićem.

FNC dominacija i korak do svjetske pozornice

Profesionalna karijera bila je logičan nastavak. Svojim beskompromisnim stilom i stopostotnim učinkom završavanja borbi prije sudačke odluke, Barbir je brzo postao jedno od glavnih lica FNC-a. Kruna je stigla na FNC 7 priredbi, kada je izvedbom protiv Andija Vrtačića osvojio pojas prvaka. Niz pobjeda doveo ga je na prag najveće svjetske MMA organizacije. Dobio je priliku na Dana White's Contender Seriesu, no tamo je ubilježio prvi profesionalni poraz od Litavca Mantasa Kondratavičiusa. Ipak, umjesto da ga slomi, Barbir je taj poraz opisao kao "blagoslov" i lekciju. Njegov profesionalni omjer od 7 pobjeda i jednog poraza i dalje izaziva strahopoštovanje.

Obračun koji je regija čekala četiri godine

Meč protiv Aleksandra Ilića puno je više od sporta. To je osobni sukob koji tinja gotovo četiri godine, obilježen žestokim prozivkama koje su prelazile granice sportskog duha. Animizitet je dosegao vrhunac kada je Barbir upao u studio tijekom Ilićeva gostovanja u jednom podcastu, dodatno zaoštrvši njihov odnos. "Joker" je iskusan borac, prekaljen u jakim europskim organizacijama poput KSW-a, i predstavlja najveći izazov u Barbirovoj karijeri. Zbog toga, njihova borba na priredbi Ahilej FNC 31 by Meridianbet nosi epitet najvećeg regionalnog meča u povijesti. Interes publike je golem, a deseci tisuća gledatelja svjedočit će konačnom razrješenju ovog rivalstva.

Za Đanija Barbira, borca visokog 192 centimetra s impresivnim rasponom ruku, beogradski kavez je pozornica za potvrdu dominacije. Pobjeda nad Ilićem ne bi bila samo još jedna obrana titule, već i konačna točka na dugogodišnje prepirke i dokaz da je on neosporni vladar srednje kategorije. Regija s nestrpljenjem čeka odgovor.