Srpski borac hrvatskom pjesmom podigao prašinu: 'Neću se dodvoravati prosječnom Srbendi'

Aleksandar "Joker" Ilić ime je koje rijetko koga na regionalnoj borilačkoj sceni ostavlja ravnodušnim. Dok jedni u njemu vide vrhunskog sportaša i showmana koji pomiče granice, drugi ga smatraju provokatorom i kontroverznom figurom. No, istina je, kao i obično, negdje između. Ilić je kompleksna ličnost.

Ilić je elitni borac koji je pobjeđivao legende, čovjek koji se ne boji javno izreći nepopularna stajališta i, iznad svega, otac koji vodi najtežu bitku života daleko od svjetala reflektora. Aleksandar Ilić najviše na svijetu voli svoju kćer Taru. Često ju spominje za vrijeme davanja izjava i sve što u životu radi, radi najviše zbog nje.

Uoči najiščekivanijeg meča godine protiv Đanija Barbira na FNC 31 priredbi u Beogradu, vrijeme je da se zagrebe ispod površine i otkrije tko je zapravo čovjek s nadimkom "Joker".

'Gorjet će Beograd': Sukob koji se čekao godinama

"Gorjet će Beograd" - Ilićeva je poruka koja je odjeknula regijom i najbolje sažela ono što nas čeka 30. svibnja. Okršaj protiv FNC-ovog prvaka srednje kategorije, Đanija Barbira, meč je koji se "kuha" godinama. To nije marketinški stvoreno rivalstvo, već sukob izgrađen na stvarnom animozitetu, dugogodišnjim prozivkama i tenzijama koje su kulminirale upadom Barbira i njegovih kolega u studio tijekom Ilićevog gostovanja u jednom zagrebačkom podcastu. Taj je incident samo dolio ulje na vatru već zapaljivog odnosa.

Put do ove borbe nije bio nimalo jednostavan. U jednom se trenutku činilo kako od svega neće biti ništa. Ilić je javno objavio kako nije dobio novi ugovor od FNC-a i da su pregovori propali. No, uslijedio je preokret. Nakon razgovora s čelnikom promocije Draženom Forgačem, "Joker" je potpisao novi ugovor, čime su uklonjene sve prepreke za organizaciju borbe koju fanovi zazivaju godinama. Interes je golem, što potvrđuje i činjenica da je u samo nekoliko sati prodano preko deset tisuća ulaznica za Beogradsku arenu. FNC 31 tako je dobio meč koji ne nosi samo borbu za pojas, već i rijetku, autentičnu tenziju koju nije moguće umjetno stvoriti. S jedne strane stoji prvak Barbir, željan dokazivanja i utišavanja glasnog rivala, a s druge "Joker", borac koji je već godinama dovoljno veliko ime da oko sebe stvara podjele i koji u Beograd ulazi s nizom od tri impresivna nokauta u prvoj rundi.

Od košarkaškog talenta do MMA zvijezde

Iako je danas jedno od najprepoznatljivijih lica regionalnog MMA, Ilićev sportski put počeo je na košarkaškom parketu. Čak trinaest godina gradio je karijeru kao talentirani playmaker, igrajući za Partizan, OKK Beograd i Radnički, a bio je i član juniorske reprezentacije Srbije. No, život ga je odveo u drugom smjeru. Agresiju i sportski duh preusmjerio je u kavez, gdje je vrlo brzo počeo graditi ime.

Karijeru mu obilježavaju nastupi u nekim od najvećih europskih organizacija, poput poljskog KSW-a. Upravo je tamo ostvario neke od najvećih pobjeda, šokiravši borilački svijet trijumfima nad legendarnim ruskim borcem Aleksanderom Šlemenkom i poljskim osvajačem olimpijske medalje u hrvanju, Damianom Janikowskim. Njegov stil je atraktivan, nepredvidiv i uvijek usmjeren na prekid - donio mu je popularnost diljem Europe. Nije se libio prihvaćati ni najveće izazove, poput borbe za naslov Oktagon prvaka protiv favoriziranog Karlosa Vémole u Pragu ili čak boksačkog debija u Rusiji protiv opasnog Magomeda Ismailova. Iako je te mečeve izgubio, pokazao je da je spreman ući u ring s bilo kime. Posljednjih godina skrasio se u FNC-u, gdje je postao jedna od glavnih zvijezda i nanizao pobjede protiv Flavija Pine, Marija Žgele i Mirana Fabjana.

Lice kontroverze i boli

Ono što Ilića izdvaja od većine boraca nije samo njegov stil borbe, već i njegova osobnost i spremnost da javno progovori o temama koje drugi izbjegavaju. Najbolji primjer je njegov odabir glazbe za ulazak u kavez. Na KSW priredbi u zagrebačkoj Areni izašao je uz pjesmu Dina Dvornika "Ti si mi u mislima", što je izazvalo lavinu reakcija, pogotovo u Srbiji. Dok su mu jedni zamjerali "nedostatak patriotizma", on je putem svog Instagram profila uzvratio oštrom porukom svima koji miješaju sport i politiku.

"Dino Dvornik je je*eni doktor koji je bio ispred vremena", poručio je kritičarima, dodavši da nikada neće izlaziti uz nacionalističke pjesme kako bi se dodvorio "prosječnom Srbendi".

S jednakom otvorenošću prokomentirao je i praksu hrvatskih boraca.

"Velika mana hrvatskih boraca je upravo to što izlaze na Thompsona. Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama, ali ovo čime se bavimo je zabava i show", izjavio je, tvrdeći da je upravo to razlog zašto su srpski borci često popularniji u Hrvatskoj od domaćih.

"Ljudi prepoznaju šovinizam. Nacionalizam je nešto drugo. Ja ne moram izaći sa srpskom trobojkom i krstiti se deset puta da bi netko rekao da sam veliki Srbin", zaključio je Ilić, pokazujući stav koji nadilazi uske nacionalne okvire.

Najteža runda izvan ringa

Ipak, sve sportske pobjede i porazi, sve kontroverze i medijska pažnja, padaju u drugi plan pred njegovom najvećom životnom borbom, onom za skrbništvo nad, u uvodu spomenutom osmogodišnjom kćeri Tarom. Ilić je rastavljen od bivše supruge Sare, s kojom ima 8-godišnju kćer Taru, koju ne može viđati jer mu je, prema njegovim riječima, to zabranio sud. Majka ima potpuno skrbništvo, a srpski MMA borac ne smije viđati svoju kćer.

Ilić je prije skoro godinu dana javno progovorio o kalvariji koju prolazi nakon razvoda, tvrdeći da mu je sud zabranio viđati kćer i da majka ima potpuno skrbništvo.

"Šutim već tri godine o propustima institucija, o problemima kroz koje prolaze očevi nakon razvoda kada se žene isključivo svete preko djeteta", napisao je na Instagramu.

Opisao je kako mu bivša supruga u Švicarskoj, gdje su živjeli, sustavno narušava ugled, prikazujući ga kao nasilnika, narkomana i kriminalca. "Dosta mi je toga da kao javna osoba na sudu budem prikazivan kao majmun od 100 kilograma, potpuno istetoviran MMA borac, pa to u očima sutkinja odmah stvara jako lošu sliku o meni", požalio se. Njegova riječ na sudu, kaže, ne vrijedi puno unatoč dokazima da nikada nije kažnjavan. Objavio je i snimke uplakane kćeri, tvrdeći da se dijete otuđuje od njega i psihički zlostavlja. Nakon pobjede nad Marijem Žgelom u Zagrebu, iskoristio je trenutak da zamoli punu Arenu za podršku, nakon čega je cijela dvorana skandirala ime njegove kćeri. Ta dirljiva scena pokazala je ranjivu stranu borca koji je spreman javno se izložiti kako bi se izborio za svoje dijete.

Rivalstvo koje je zapalilo scenu

Jedno od rivalstava koje je obilježilo Ilićevu FNC karijeru svakako je ono sa slovenskim borcem Miranom Fabjanom. Njihov prvi okršaj u zagrebačkoj Areni bio je glavna borba večeri, a Fabjan je slavio prekidom u drugoj rundi u "najkrvavijoj borbi večeri". Poraz je teško pao Iliću, a mjeseci koji su uslijedili bili su ispunjeni prozivkama i najavama revanša. Prilika za osvetu stigla je na FNC 27 priredbi u Münchenu. U najiščekivanijem meču večeri, Ilić je pokazao svu svoju klasu. Nije čekao ni trenutka. Od prve sekunde krenuo je agresivno i nakon samo 24 sekunde brutalno nokautirao Fabjana, poslavši ga na pod lijevim direktom. "Joker je ubio ovog tipa, dajte mi sljedeću žrtvu", poručio je nakon meča, iako je kasnije otkriveno da je u toj borbi slomio stopalo. Ta ekspresna pobjeda bila je savršena osveta i još jedan dokaz njegove razorne moći i sposobnosti da se nosi s pritiskom.

Aleksandar Ilić je puno više od borca. On je fenomen koji testira granice strpljenja, patriotizma i sportskog rivalstva u regiji. Njegova karijera i život priča su o usponima i padovima, o brutalnim nokautima u kavezu i tihim, bolnim porazima na sudu. Dok se priprema za meč karijere protiv Đanija Barbira, iza sebe ima vojsku fanova, ali i kritičara. No, bez obzira na ishod borbe u Beogradu, jedno je sigurno: "Joker" će i dalje ostati vjeran sebi - nepredvidiv, beskompromisan i uvijek spreman za borbu, bilo pod svjetlima reflektora ili daleko od očiju javnosti.