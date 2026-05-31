SVE SU IZNENADILI /

Vjenčali su se Dua Lipa i Callum Turner: Glazbenica zablistala s velikim šeširom

Foto: Michael Mattes/Alamy/Profimedia

Nakon mjeseci nagađanja o raskošnom slavlju na talijanskoj obali, Dua Lipa i Callum Turner iznenadili su javnost odabirom znatno intimnije lokacije za svoj veliki dan

31.5.2026.
17:28
Ivana Bradić
Iako su mnogi očekivali raskošno i medijski popraćeno vjenčanje na talijanskoj obali, glazbenica Dua Lipa (29) i glumac Callum Turner (35) odlučili su iznenaditi javnost znatno intimnijim odabirom.

Kako otkriva The Sun, pop zvijezda i holivudski glumac tako su danas izrekli sudbonosno "da" u londonskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall, u krugu najbližih prijatelja i članova obitelji.

Dua Lipa plijenila je poglede u elegantnoj bijeloj kombinaciji u stilu "old money", a sve je upotpunila šeširom i rukavicama. Njezin suprug za najvažniji dan svog života odabrao je klasično tamnoplavo odijelo s kravatom.

Nakon ceremonije, mladence je na stepenicama matičnog ureda dočekalo osmero uzvanika koji su ih zasuli konfetima, dok su nasmiješeni i vidno sretni zajedno krenuli prema crnom londonskom taksiju.

Diskretna ceremonija još jednom je pokazala kako je par, unatoč svjetskoj slavi, svoj veliki dan odlučio proslaviti daleko od pompe i reflektora, a javnost sada s velikim uzbuđenjem iščekuje i zabavu koja će se navodno održati u Italiji idućeg vikenda.

