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ŠOKANTNA UTAKMICA /

Njemački izbornik nakon preokreta: 'To mu je posao, a brine me ozljeda'

Njemački izbornik nakon preokreta: 'To mu je posao, a brine me ozljeda'
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Foto: David Ballering Ii/Zuma Press/Profimedia

'Jednostavno rečeno on je pravi napadač'

21.6.2026.
1:28
Hina
David Ballering Ii/Zuma Press/Profimedia
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Ova je utakmica pokazala koliko puno možemo dobiti od bilo kojeg igrača u momčadi, izjavio je Julian Nagelsmann, izbornik Njemačke, koja je na Svjetskom nogometnom prvenstvu pobijedila Obalu Bjelokosti 2-1.

Do 68. minute Njemačka je gubila, ali je tada Deniz Undav, kojeg je Nagelsmann u igru uveo osam minuta ranije, postigao izjednačujući pogodak. Isti je igrač odlučio pobjednika golom u 94. minuti.

„Jednostavno rečeno on je pravi napadač. Posao mu je zabijati i on to sjajno radi. Emocionalna je bila utakmica, a dvoboj je bio pravi dokaz koliko je važna cijela skupina igrača. I oni koji startaju i oni koji ulaze s klupe. Jako smo zadovoljni zbog tri boda, a jedino što me brine jest ozljeda Scholtterbacka, naše možda i najjače obrambene opcije. Njegova ozljeda ne izgleda dobro“, komentirao je nakon susreta Nagelsmann.

S maksimalnih šest bodova Njemačka je iz skupine E osigurala proboj u nokaut fazu, ali prvo mjesto u skupini još nije osigurala.

„Cijela utakmica se svela na detalje koji su odlučili. Šteta je zbog ovakvog kraja jer smo dugo vodili, a potom smo imali i bod u džepu. Čini mi se da je na kraju ključno bilo iskustvo“, izjavio je izbornik Obale Bjelokosti Emerse Fae.

Njemačka Nogometna ReprezentacijaJulian NagelsmannObala BjelokostiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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