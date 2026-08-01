Poginuo planinar koji je osvojio 14 najviših vrhova: Lavina odnijela deset života

Nepalski planinar Nirmal Purja, koji je postavio rekord za najbrži uspon na 14 najviših planina svijeta, preminuo je u lavini tijekom ekspedicije u Pakistanu kao i devetero drugih koji su bili s njim, rekla je njegova tvrtka u subotu.

"Danas s dubokom tugom i slomljena srca potvrđujemo da je Nirmal 'Nimsdai' Purja tragično izgubio život nakon lavine na (planini) Broad Peak", rekla je njegova tvrtka koja organizira ekspedicije Elite Exped u objavi na društvenoj mreži Instagram.

"Također, primili smo potvrdu da drugi članovi ekspedicije nažalost nisu preživjeli", dodala je tvrtka, a da pritom nije pružila daljnje pojedinosti.

Press Release by Govt of #GilgitBaltistan on #BroadPeak Rescue Mission.



On 29th June 2026, a 10-member international mountaineering expedition entered #Skardu District to attempt Broad Peak (8,047 meters) in District Shigar, Gilgit-Baltistan.



The expedition was organized… pic.twitter.com/xazewfHmGY — Gilgit-Baltistan Times (@gbtimes) July 31, 2026

Četrdesettrogodišnji Purja i devetero drugih se od četvrtka vodilo kao nestale nakon što je ih je zahvatila lavina na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu i jednom od najizazovnijih uspona u pakistanskoj pokrajini Gilgit-Baltistan.

Purja, koji je služio u britanskim specijalnim postrojbama kao gurka, rekord za najbrži uspon je postavio u šest mjeseci 2019. Postao je svjetski poznat nakon što je Netflix dvije godine kasnije snimio dokumentarni film o njegovom putovanju "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

Lavina je 10 planinara zahvatila oko podneva u četvrtak. Šestero čine Nepalci, a preostali su bili iz Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine.