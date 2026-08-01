FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOBNA EKSPEDICIJA /

Poginuo planinar koji je osvojio 14 najviših vrhova: Lavina odnijela deset života

Poginuo planinar koji je osvojio 14 najviših vrhova: Lavina odnijela deset života
×
Foto: Screenshot 'X'/gbtimes

Purja, koji je služio u britanskim specijalnim postrojbama kao gurka, rekord za najbrži uspon je postavio u šest mjeseci 2019.

1.8.2026.
17:36
Hina
Screenshot 'X'/gbtimes
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nepalski planinar Nirmal Purja, koji je postavio rekord za najbrži uspon na 14 najviših planina svijeta, preminuo je u lavini tijekom ekspedicije u Pakistanu kao i devetero drugih koji su bili s njim, rekla je njegova tvrtka u subotu.

"Danas s dubokom tugom i slomljena srca potvrđujemo da je Nirmal 'Nimsdai' Purja tragično izgubio život nakon lavine na (planini) Broad Peak", rekla je njegova tvrtka koja organizira ekspedicije Elite Exped u objavi na društvenoj mreži Instagram.

"Također, primili smo potvrdu da drugi članovi ekspedicije nažalost nisu preživjeli", dodala je tvrtka, a da pritom nije pružila daljnje pojedinosti.

Četrdesettrogodišnji Purja i devetero drugih se od četvrtka vodilo kao nestale nakon što je ih je zahvatila lavina na 8051 metru visokom Broad Peaku, 12. najvišoj planini na svijetu i jednom od najizazovnijih uspona u pakistanskoj pokrajini Gilgit-Baltistan.

Purja, koji je služio u britanskim specijalnim postrojbama kao gurka, rekord za najbrži uspon je postavio u šest mjeseci 2019. Postao je svjetski poznat nakon što je Netflix dvije godine kasnije snimio dokumentarni film o njegovom putovanju "14 Peaks: Nothing Is Impossible".

Lavina je 10 planinara zahvatila oko podneva u četvrtak. Šestero čine Nepalci, a preostali su bili iz Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

PlaninariNepalPakistanOmanSadKinaPoginuli PlaninariEkspedicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike